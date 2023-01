Deontay Wilder vs. Tyson Fury tuvieron careo lleno de polémicas | Fuente: ESPN

Deontay Wilder y Tyson Fury tuvieron un tenso encuentro en la rueda de prensa previo a su duelo que se llevará a cabo este sábado 22 de febrero en el MGM Grand Garden Arena, de las Vegas.

El actual campeón mundial de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Wilder de 34 años, tiene una marca de 41 nocauts, y el campeón lineal, Fury de 31, registra 29.

En plena conferencia ambos casi se agarran a golpes debido a las declaraciones de cada uno por lo que la seguridad del evento tuvo que subir al escenario ya que comenzaron a lanzarse amenazas y podían poner en peligro a los asistentes.

A pesar de que hicieron lo posible para detenerlos, fue imposible. Seguían insultándose, retándose y gritando en medio de todos. Deontay Wilder, muy molesto, dijo: “Los dos estamos emocionalmente involucrados en esto ambos queremos dar lo mejor de nosotros, pero tengan por seguro que saldré con la mano en alto”.

Sin embargo, Tyson Fury no dudó en responder: “Él habla mucho, yo no, yo sólo sé hablar arriba del cuadrilátero y con mis puños le callaré la boca”. Esto enfureció al actual campeón y arremetió con una confesión sobre el pasado de su contrincante:

“No te atrevas decir eso. Te abofetearé. No olvides nunca cuando te encontré, que estabas lleno de cocaína, que eras como una casa grande (de aproximadamente 400 libras) contemplando suicidarte. Así que nunca lo olvides. Te traje de vuelta al mundo del boxeo”.

En esta pelea, Wilder aseguró que gracias a él, la familia de Fury pudo tener qué comer: “Proporcioné comida para tu familia al pelear contra ti, y lo estoy haciendo por segunda vez. Nunca lo olvides. Te traje al boxeo a lo grande. Te reté a que volvieras”.

A lo que su colega respondió: “Wilder está hablando mucha basura. Me dio una oportunidad, pero le di los mejores días de pago de toda su vida, lo llevé al escenario más grande del mundo. Y aquí está, ¿así es como me agradece? Puse millones en su cuenta. Usted me lo debe todo. Bienvenido al boxeo a lo grande”.

Estas declaraciones dejaron asombrado a más de uno ya que casi se van a los golpes en medio de la rueda de prensa. Deontay Wilder participará para romper el empate que tiene con Muhammad Ali mientras que Fury defenderá por sexta vez el título de campeón lineal.

