DATO El próximo 8 de mayo, 'Canelo' Álvarez peleará con BJ Saunders. El escenario aún está por confirmarse.

En su primera pelea de 2021, el mexicano 'Canelo' Álvarez aplastó este sábado al turco Avni Yildirim en tres asaltos y retuvo sus cinturones de peso supermediano, en un combate celebrado en Miami ante 15.000 espectadores.

El púgil de Guadalajara, de 30 años, controló el combate desde la primera campana y en el tercer asalto ya mandó al suelo a su rival con una potente combinación de golpes.

Yildirim, que llevaba dos años sin competir, se levantó rápidamente y aguantó hasta el final del asalto pero posteriormente su entrenador informó que era incapaz de volver al ring, ante el furor de los aficionados del Hard Rock Stadium de Miami.

"Hice lo que tenía que hacer. Tenía que noquear y lo hice", se felicitó Álvarez, que aumenta su récord a 55 victorias (37 nocauts), 1 derrota y 2 empates.

Poseedor de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el 'Canelo' afrontaba este combate como parte de su preparación para su objetivo de unificar los títulos de peso supermediano (168 libras, 76,2kg).

Se viene otra pelea para 'Canelo' Álvarez

Para seguir ese camino, tras el combate se anunció que el 'Canelo' enfrentará el 8 de mayo al británico Billy Joe Saunders, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Saunders "es un peleador muy difícil. Tiene el campeonato de OMB. Nosotros queremos unificar, él es el campeón y voy a a ir por él", aseguró el mexicano.

"Muy pocos peleadores han logrado unificar títulos. En Latinoamérica nadie lo hizo, en las 168 (libras) nadie lo hizo. Solo lo han hecho los mejores y yo quiero ser uno de los mejores", afirmó Álvarez, a quien en caso de victoria solo le restaría por lograr el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que posee el estadounidense Caleb Plant.

En su carrera 'Canelo' solo ha perdido ante el estelar Floyd Mayweather Jr por decisión en septiembre de 2013, cuando contaba con 23 años. (AFP)

ASÍ FUE LA VICTORIA DE 'CANELO' ÁLVAREZ

Cuarto round: Se terminó la pelea. El turco Avni Yildirom no sale de su esquina. Se queda en su silla. Los médicos lo revisan. 'Canelo' Álvarez gana la pelea por el título supermediano por nocaut técnico.

Tercer round: Se ánimo 'Canelo' a castigar a su rival. Avni Yildirim intenta golpear, pero teme el contragolpe. El mexicano le dio un derechazo en el rostro del turco, que cae en la lona, se levanta rápidamente. Sigue. Le dice a su esquina que no hay problema.

Segundo round: 'Canelo' Álvarez conecta varios ganchos en el cuerpo de Avni Yildirim, quien tan solo se defiende. Dominio del mexicano.

Primer round: Se estudian en el primer asalto. 'Canelo' le metió un par de ganchos al hígado a su rival.

* Empezó la pelea

* Se ha pactado 12 asaltos en la pelea por el título del peso supermediano de la CMB

* El presentador anuncia al "gran campeón Saúl 'Canelo' Álvarez".

* Saúl 'Canelo' Álvarez también se encuentra en el cuadrilátero

* Y a ritmo de Mi Gente, J Balvin presenta a Canelo Álvarez

* Antes que Canelo Álvarez haga su aparición en el escenario está J Balvin.

* En las pantallas de estadio se proyecta un video con imágenes del boxeador mexicano

* Siendo las 22:30 horas (hora peruana) se apagan las luces del Hard Rock Stadium para que haga su aparición Canelo Álvarez.

* Siendo las 22:28 horas (hora peruana) hace su aparición en el escenario del Hard Rock Stadium.

* La cantante Sofia Reyes fue la encargada de interpretar el Himno Nacional de México

* El legendario boxeador estadounidense Mike Tyson se hace presente el Hard Rock Stadium para presenciar la pelea entre Canelo Álvarez vs Avni Yildirim

Resultados de la cartelera preliminar de Canelo Alvarez vs Avni Yilidirim

Zhilei Zhang vs Jerry Forrest: La pelea por peso completo fue pactada en 10 rounds. Los jueces consideraron que hay empate mayoritario. Eso no le gustó a Forrest y se fue molestó el cuadrilátero.

Diego Pacheco vs. Rodolfo Gómez Jr.: Victoria para Diego Pacheco en pelea pactada en 8 rounds en el peso supermedio. Fue superior y los jueces le dieron el triunfo por decisión unánime.

Marc Castro vs. John Moraga: Marc Castro, de 21 años, necesitó tan solo dos rounds para llevarse la victoria. En el primer asalto lo castigo y mandó a la lona. No hay duda que fue superior a su rival y ganó por la vía del nocaut a los 2:29 minutos.

Aaron Aponte vs Harry Gigliotti: La victoria se la llevó el estadounidense Aaron Aponte poe decisión unánime. La pelea por el peso superligero fue pactada en cuatro rounds. Es su segundo triunfo como boxeador profesional.

Keyshawn Davis vs Lester Brown: La pelea por el peso ligero fue pactada a cuatro asaltos, pero Keyshawn Davis no necesitó mucho tiempo para llevarse la victoria con un contundente nocaut en el segundo round.

Alexis Espino vs Ashton Sykes: La pelea por el peso supermedio fue pactada para 6 rounds, pero terminó antes. En el quinto asalto, Alexis Espino se llevó la victoria por nocaut técnico. El juez tuvo que terminar la pelea porque Sykes se le veía mal.

LA PREVIA

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez saldrá a confirmarse como el mejor boxeador libra por libra del momento, en un combate contra el turco Avni Yildirim.Con 54 victorias, 36 de ellas por la vía rápida, una derrota y dos empates, Álvarez pasa a los 30 años por el mejor momento de su carrera, al agregar a su buen boxeo una mejor alimentación, paciencia y más concentración.Pegador, pero con buena defensa, técnica y una confianza que crece en cada pleito, Álvarez sale favorito en los momios de manera arrolladora, sin embargo, según declaró, ve a Yildirim con respeto, lo cual lo llevó a prepararse de manera responsable en enero y febrero."Sé lo que trae Yildirim, es un peleador fuerte con ganas de ganar y vengo con la mentalidad de siempre, hacer mi trabajo y seguir haciendo historia", dijo hace unas horas el mexicano, que expondrá sus títulos de peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo.

Miles de dólares

Según cálculos de la prensa de México, este sábado el "Canelo" llegará a los 300 millones de dólares de ganancias, pero su fortuna no le alcanza para comprar las joyas más preciadas del pugilismo, los cinturones de campeón.Sin valor comercial, las fajas deberá ganarlas en el gimnasio y encima del cuadrilátero, lo cual se propone el púgil que en diciembre anunció su meta de hacerse de los títulos que le faltan, el de la Organización Mundial, en poder del estadounidense Caleb Plant, y el de la Federación Internacional que posee el inglés Billy Joe Saunders.Álvarez pretende subir al ring cuatro veces en el 2021 y los monarcas Plant y Saunders pintan como dos posibles contrarios, aunque el campeón ha insistido en ir paso a paso."Espero que todo salga bien y luego iremos pelea tras pelea, espero se puedan concretar esas cuatro", señaló.

El turco Yildirim quiere dar la sorpresa

Con 29 años, el turco exhibe un récord de 21 victorias, 12 por la vía rápida, con un par de derrotas. Es un púgil con pegada, fuerte y al llegar con los pronósticos en contra no tiene nada que perder y sí la posibilidad de dar una vuelta a su carrera porque si gana, se convertirá en monarca y accederá a las grandes bolsas."Yildirim es difícil, un peleador fuerte que viene bien entrenado. No la tenemos fácil, pero trabajamos fuerte y estamos listos para este sábado", reconoció el entrenador del mexicano, Eddy Reynoso, quien recordó que las tragedias en el boxeo las han protagonizado muchos no favoritos y lo tienen en cuenta.

El pleito se celebrará ante 15.000 aficionados, lo cual garantizará un gran ambiente, a pesar de que hace unas horas se cayó la pelea previa que era esperada con gran interés, entre el mexicano Julio César "Rey" Martínez, campeón mosca del CMB, y el puertorriqueño Mc Williams Arroyo.Martínez se lesionó la mano derecha y no podrá defender el título en lo que se esperaba fuera una pelea con todo para robarse el espectáculo en una velada en la que el chino Zhilei Zhang expondrá su invicto ante el estadounidense Jerry Forrest, en peso completo, y el mexicano Diego Pacheco defenderá el suyo frente a su compatriota Rodolfo Gómez, en supermedio.

