Manny Pacquiao y Keith Thurman se enfrentaron en Las Vegas. | Fuente: ESPN

El filipino Manny Pacquiao venció este sábado por decisión dividida al estadounidense Keith Thurman en doce asaltos para coronarse campeón wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Ahora, el peleador asiático el nuevo supercampeón de la división tras quitarle también el invicto al estadounidense, que acumulaba 30 victorias y ninguna derrota en su historial.

En el recinto estadounidense, el filipino hizo una gran demostración más allá de sus 40 años y quedó claro que es uno de los grandes boxeadores de todos los tiempos. Dos jueces vieron ganar al filipino por 115-112 y 115-112, mientras que el tercero le dio la pelea al local por 114-113.

(Con información de AFP)

MINUTO A MINUTO DEL PACQUIAO VS. THURMAN

-¡Inició el primer round! Pacquiao y Thurman se ven las caras en Las Vegas.

-¡Final de la primera ronda! Pese a que este round fue mayormente dominado por Thurman, Pacquiao hizo estallar el MGM Grand Class Arena después de tumbar al americano con un golpe de derecha.

-¡Final de la segunda ronda! A Manny Pacquiao se le vio con mucha confianza en este round bien intenso, mientras que Thurman sigue sin poder conectar un golpe contundente.

-¡Final de la tercera ronda! Si bien Thurman arrinconó en más de una oportunidad a Pacquiao, el filipino supo encontrar la manera de superar este tipo de momentos y dejar mal parado a su rival.

-¡Final del cuarto round! Se empieza a notar cada vez más la intención de Pacquiao de hacer que Thurman dé el primer golpe para él luego sacar provecho de su baja guardia y golpearlo.

-¡Final de la quinta ronda! Thurman fue agarrando el dominio de las acciones en los minutos iniciales del round, pero un golpe de Pacquiao hizo que empece a sangrar de la nariz.

-¡Final de la sexta ronda! Un round sin muchos sobresaltos. El cansancio de parte de ambos peleadores de empieza a manifestar poco a poco.

-¡Final de la séptima ronda! Por fin, Keith Thurman logra conectar dos golpes contundentes al rostro de Pacquiao. El americano dominó esta ronda, a pesar de tener algunas dificultades.

-¡Final del octavo round! Otra ronda sin muchos sobresaltos. Hubo muchos puños esquivados y movimiento de parte de ambos boxeadores.

-¡Final de la novena ronda! Muchos golpes conectados en este round, pero sin un claro dominador. La contienda va entrando en su parte final.

-¡Final del décimo round! Pacquiao volvió a hacer estallar el MGM Arena después de un golpe a Thurman con el que quedó muy sentido, pero el filipino no pudo sacar provecho del momento para finalizar la lucha con un knock-out.

-¡Final del round 11! Manny Pacquiao pasó apuros ante un buen par de golpes de parte de Thurman, pero el americano no fue lo suficientemente contundente para terminar la lucha.

-¡Final del round 12! Ni Pacquiao ni Thurman lograron noquearse al final de las doce rondas y el ganador se decidirá por votación.

-¡GANÓ MANNY PACQUIAO! Por decisión dividida (115-112, 115-112 y 113-114), el filipino fue declarado como el ganador de la contienda.

CARTELERA PRELIMINAR DE PACQUIAO VS. THURMAN

* Yordenis Ugás derrotó al texano Omar 'Panterita' Figueroa por votación al término de los doce rounds de la contienda.

* Sergey "El Samurai" Lipinets noqueó a los 57 segundos del segundo round a Jayar Inson después de propinarle un golpe cruzado de izquierda.

* Luis "Panterita" Nery le ganó a Juan Carlos "Baby Pacquiao" Payano por el título plata de la WBC en peso gallo. En la novena ronda, el luchador mexicano se llevó la victoria tras un KO técnico al dominicano.

BOXEO EN VIVO | Pacquiao vs. Thurman se enfrentan esta noche en el MGM Grand de Las Vegas. |EN DIRECTO | ONLINE | La cita por el título de peso wélter por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) es partir de las 8:00 de la noche (hora peruana) y la tramisión estará a cargo de ESPN y Fox Action.

Veinticuatro años después de subirse al cuadrilátero por primera vez, el filipino Manny Pacquiao intentará desafiar el paso del tiempo cuando pelee as Vegas al estadounidense Keith Thurnma, invicto campeón de los pesos wélter por la Asociación Mundial de Boxeo.

Pacquiao, de 40 años, se verá las caras en el MGM Grand contra el que será su mayor desafío desde su derrota en 2015 ante el legendario Floyd Mayweather en la denominada "Pelea del Siglo".

El filipino, que ha conseguido combinar exitosamente su carrera como político en su país con su regreso al ring al más alto nivel, se mostró en gran forma en enero, cuando venció por decisión unánime al también norteamericano Adrien Broner.

Sin embargo, el campeón en ocho divisiones diferentes se enfrenta ahora a un reto mucho mayor en Keith Thurman, considerado uno de los pegadores más duros de los pesos wélter en la actualidad con 22 nocauts en sus 30 combates.

Thurman, quien a sus 30 años es una década más joven que su oponente, ve la pelea del sábado como una oportunidad única para construir su legado, alegando incluso que va a retirar al filipino definitivamente.

"Esta es una oportunidad única para destruir a una leyenda", declaró Thurman, situando a la vez a Pacquiao dentro del Panteón del boxeo junto a algunos de los más grandes de todos los tiempos.

"Es como si peleara con Sugar Ray Robinson o Roberto Durán. Es Manny Pacquiao. Es una sensación increíble y se va a sentir aún mejor cuando eleve mi puño al final de la noche", agregó.

"Nada personal"

Pero Pacquiao (61-7-2, 39 KOs) no se amilana. Sabe cómo funciona el boxeo y reconoce que no tiene animosidad hacia su rival.

"Para mí no es nada personal. Nuestro trabajo es pelear. Tiene algo que demostrar y yo también. Es fácil decir cosas pero no es tan fácil llevarlas a cabo en el ring", señaló el filipino.

Su preparación ha sido la misma de siempre.

Después de pasar la primera parte de su entrenamiento en su país, viajó a Los Ángeles para ejercitarse a las órdenes de su entrenador de toda la vida, Freddie Roach, en el Wild Card Gym de Hollywood.

Su técnico mantiene que el púgil no ha mostrado signo alguno de haber bajado el nivel y está confiado en que su velocidad y su movilidad causarán problemas a Thurman.

"Creo que intentará salir a por Manny e intentará demostrar que es más grande y más fuerte. Saldrá a por todas. Es un gran pegador pero el juego de pies de Manny debería permitirle alejarse de los problemas", dijo Roach.

"Me encantaría que colisionaran porque Manny lo batiría en cada puñetazo. Uno de ellos es rápido, el otro es lento. Thurman pega duro pero no tiene ninguna velocidad. No le veo capaz de acercarse a Manny", añadió.

(Con información de AFP)

Te sugerimos leer