Mike Tyson y Roy Jones Jr. empataron en su pelea de exhibición | Fuente: 2020 Triller | Fotógrafo: Joe Scarnici

DATO La pelea entre Mike Tyson y Roy Jones Jr. será a ocho asaltos.

Los excampeones del mundo estadounidenses, las leyendas Mike Tyson y Roy Jones Jr. completaron este sábado su vuelta a los cuadriláteros con un nulo (76-76) en la pelea exhibición, programada a ocho asaltos de dos minutos cada uno.Como se esperaba la pelea, que dejó a Tyson un bolsa de 10 millones de dólares, y a Jones Jr., otros tres, no generó ningún tipo de emoción ni suspense, con los dos púgiles sin que pudiesen intercambiar golpes de poder.Con todo estudiado, se fueron repartiendo los asaltos, sin nada que resaltar para al final acabar con un combate nulo que fue mucho más soporífero de lo que ya se presagiaba debido a las reglas establecidas por la Comisión Atlética de California.Aunque la pelea fue puntuada de forma remota por los "jueces famosos" asignados por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para el Frontline Championship creado por el propio organismo, al final tampoco pudieron ver a un claro ganador y dejaron el título vacante. WBC.Los funcionarios de la comisión habían declarado que la lucha entre Tyson, de 54 años, y Jones Jr., de 51, no consiste en presentar a los hombres peleando con todo su esfuerzo, sino en un "combate duro" para mostrar sus habilidades.

Ambos peleadores cumplieron a la perfección con lo establecido y lo hicieron tan bien que ni tan siguiera se pudo ver a un ganador.Tyson al concluir el combate, que se dio sin que hubiese espectadores en el Staples Center, pero que los que quisieron verla por el sistema de televisión de pago, tuvieron que pagar 50 dólares, dijo que estaba conformo con el "nulo".Mientras que Jones Jr. señaló que "nunca estoy satisfecho con un empate, pero tengo que reconocer que Tyson es fuerte y todo lo que me golpeó me dolió".Tyson, quien a los 20 años fue el campeón más joven de los pesos pesados, ha había peleado desde 2005, mientras que Jones Jr., no ha ganado una pelea significativa desde que derrotó a Antonio Tarver en noviembre de 2003.Jones Jr. venció al puertorriqueño Félix Trinidad en 2008, pero Trinidad intentaba regresar después de tres años fuera del ring y ya había pasado sus mejores días.Pero cuando tanto Tyson como Jones Jr. estaban en su mejor momento, ambos fueron los mejores luchadores en sus respectivas divisiones, entretenidos, dominantes y, por un tiempo, imbatibles.Sin embargo, nada de eso se pudo ver esta noche en la pelea de exhibición y si confirmaron que ya no tienen nada que aportar al deporte del boxeo

(Con información de EFE)

Mike Tyson y Roy Jones Jr con sus cinturones de campeón | Fuente: Triller / AFP

Los jueces dicen que hay empate

Octavo asalto. Terminó la pelea de exhibición. Mike trata de conectar y Jones se escapa.Tyson saca conecta, pero nuevamente amarre.

Séptimo asalto: Pese al cansancio, ambos tratan de intercambiar algunos golpes. Al final se abrazan. El juez los separa. Vuelven a la carga y Mike saca algunos destellos de su mejor época.

Sexto asalto: El físico ya les está jugando en contra.

Quinto asalto: Mike saca un doble jab y acorta la distancia. Hay intercambio de golpes.

Cuarto asalto: Ambos se ha preparado para volver. Mike Tyson y Roy Jones tratan de conectar algunos golpes. Más efectivo 'Mike Iron'

Tercer asalto: Mike intenta conectar, pero Jones amarra. Tyson logra conectar algunos golpes con un gancho de izquierda.

Segundo asalto: Mike Tyson cruza una derecha y llega a rozar el rostro de Jones Jr, que sigue moviéndose en el cuadrilátero. Antes de finalizar, le vuelve a conectar Mike a Roy.

Primer asalto: Los dos salieron con todo. Tyson toma la iniciativa, pero Roy Jones se mueve, quiere cansar a Mike.

12:00 p.m. Empezó la pelea

11:58 p.m. Serán ocho asaltos, con dos minutos de duración cada uno. Los boxeadores no deben noquearse, según las reglas.

11:55 p.m. Se escucha el Himno Nacional de Estados Unidos. Lo canta NE-YO.

11:54 p.m. Es turno de Mike Tyson, al ritmo de "I'm Mike Tyson". Vuelve después de 15 años. Ya está el ring. Serán ocho asaltos

11:50 p.m. El primero en aparece por la pasarela es Roy Jones Jr. y directo va al cuadrilátero.

11:30 p.m. En el escenario estuvo Snoop Dog.

11:00 p.m. | Jake Paul Vs Nate Robinson, son protagonistas de la pelea coestelar.

Pese a que exjugador de basquet Nate Robinson comenzó mejor, el youtuber Jake Paul se llevó la victoria.

En el primer asalto, Nate Robinson cayó en la lona, pero se quejó de un golpe en la nuca. Terminó medio mareado, pero decidió continuar.

En el segundo asalto, Jake Paul conectó dos boleas a Nate Robinson, que terminó en la lona. No volvió a pararse. Victoria por nocaut.

Paul le metió un derechazo a Robinson y lo mandó a la lona | Fuente: ESPN

10:20 p.m. Es el turno de Jonathan Pearce vs Kai Kamaka en el peso pluma.

Tras ocho asaltos, Badou Jack ganó por decisión unánime a Blake McKerman. Las tarjetas 80-72 x3.

9:30 p.m. | En el cuadrilatero están Jamaine Ortiz vs Sulaman Segawa, que pelean por el titulo WBC de Estados Unidos Peso superligero.

Jamaine Ortiz se quedó con la victoria gracias a un nocaut. El estadounidense le pegó un gancho en la zona del hígado a Segawa, quien se quedó sin aire y se fue a la lona. El africano intentó seguir, pero lo volvieron a castigar. Ocurrió cuando estaba por finalizar el séptimo round (2:50).

Jamaine Ortiz ganó por nocaut a Sulaman Segawa | Fuente: ESPN

9:20 p.m. | El rapero Cameron Jibril Thomaz, más conocido como Wiz Khalifa, abrió la velada en Los Ángeles.

Tyson vs. Jones Jr frente a frente este sábado en Los Ángeles | Fuente: Triller

LA PREVIA

El legendario excampeón de los pesos pesados Mike Tyson, de 54 años, y Roy Jones Jr., de 51, se verán las caras en un combate que se relizará en Los Ángeles. Ambos anuncuaron que será una verdadera batalla y no una simple exhibición.

Tyson abandonará su retiro de 15 años para este combate a puerta cerrada que, según se anunció el jueves, se celebrará en el Staples Center, la cancha de Los Angeles Lakers, recientes campeones de la NBA.

"¿No es una pelea real? Es Mike Tyson contra Roy Jones. Vengo a pelear y espero que él venga a pelear y eso es todo lo que se necesita saber", declaró Tyson, hace un mes cuando se anunció la pelea.

Jones, cuya última pelea fue en 2018 con una victoria por decisión unánime sobre Scott Sigmon, también rechazó la etiqueta de pelea de exhibición.

"El último tipo que intentó una exhibición con Mike Tyson cayó en el primer asalto", dijo Jones.



¿Cuándo y a qué hora pelean Mike Tyson vs. Roy Jones Jr?

Mike Tyson vs. Roy Jones Jr. estarán frente a frente este sábado 28 de noviembre. La contienda entre ambas boxeadores está pactada a las 8:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Staples Center​ de Los Ángeles

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Mike Tyson vs. Roy Jones Jr?

La pelea de boxeo EN DIRECTO será transmitido por ESPN 2. Todas las incidencias del duelo Mike Tyson y Roy Jones Jr. lo tendrás en RPP.pe.

Mike Tyson vs Roy Jones Jr: horarios de la pelea de exhibición

Perú: 8:00 pm

Argentina : 10:00 pm

: 10:00 pm Chile : 10:00 pm

: 10:00 pm Brasil : 10:00 pm

: 10:00 pm Colombia : 8:00 pm

: 8:00 pm Ecuador : 8:00 pm

: 8:00 pm México : 7:00 pm

: 7:00 pm República Dominicana: 9:00 p.m.

Panamá: 1:00 p.m.

Estados Unidos : 5:00 pm (Horario del Pacífico) / 7:00 pm ( Horario del Este)

: 5:00 pm (Horario del Pacífico) / 7:00 pm ( Horario del Este) España: 01:00 am del domingo, 29 de noviembre

Te sugerimos leer