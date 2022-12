Mike Tyson: 'Me suicidaría si no tuviera una esposa'. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PHILIPPE LOPEZ

Mike Tyson ha revelado recientemente que va a volver a subirse a un cuadrilátero para donar el dinero recaudado y, por esta razón, está preparado su físico de la mejor manera a sus 53 años.

Asimismo, también ha aprovechado la cuarentena en hacer diversas entrevistas y en una de ellas ha confesado detalles de su vida personal y la importancia de sus parejas a lo largo de su vida.

Como se recuerda, Mike Tyson se encuentra casado con Lakiha 'Kiki' Spicer desde el 2009; sin embargo, antes de ella también llegó hasta el altar con dos mujeres más de las que se divorció por diversos problemas.

"Sin mi esposa soy un animal salvaje. Veo a las mujeres de manera diferente ahora que he crecido. De joven las veía como puro placer. Ahora que soy mayor, las veo como la otra mitad", sostuvo Tyson en una conversación con el rapero TI.

"Por eso me casé tres veces, porque no puedo vivir sin una esposa. Si no tengo esposa, me suicidaría", agregó el ex campeón mundial de peso pesado. "Necesito que alguien me escuche. Soy un soldado. No puedo pensar por mi cuenta, necesito que alguien lo haga, me conozco".

En tanto a la historia con su actual esposa, se conoció que 'Kiki' Spicer era una adolescente cuando Tyson iniciaba su carrera y que llegó a conocerlo porque su padre era amigo de Don King, agente de Tyson. Años después se mantienen como una pareja estable.

