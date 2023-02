Mayweather Jr. dice estar pasando malos momentos por dos decesos familiares | Fuente: Floyd Mayweather Jr.

El expúgil estadounidense Floyd Mayweather Jr. desveló los fallecimientos recientes de su exnovia y de un tío, al tiempo que se comprometió a ayudar a las comunidades afectadas por la pandemia del coronavirus."He estado lidiando con muchas cosas. La muerte de Josie Harris, en marzo", su exnovia y la madre de sus tres hijos, y de su tío, la leyenda del boxeo Roger Mayweather, admitió en un vídeo en Instagram."Me enfrenté a la pérdida de la madre de mis hijos, ella era alguien importante, una gran mujer y persona", destacó de Harris, quien falleció el pasado mes a la edad de 40 años.La relación entre Mayweather y Harris fue problemática. En 2010, el campeón del mundo invicto fue sentenciado a 90 días de prisión por un cargo de violencia doméstica contra Harris, según un informe publicado por el USA Today.

Años después, Mayweather negó las acusaciones de abuso durante una entrevista con Katie Couric, lo que provocó que Harris demandara al atleta por difamación y le reclamaba 20 millones de dólares, reveló entonces el periódico The Washington Post.Sobre su tío, Roger Mayweather, de 58 años de edad, que murió pocos días después que Harris, reveló que sufrió complicaciones debido a la diabetes.

Floyd Mayweather Jr. no es indiferente al momento que se vive por la pandemia de nuevo coronavirus. "Estoy aquí para ayudar a este mundo a convertirse en un lugar mejor. Yo voy a hacer mi parte. No tengo que mostrarle al mundo lo que estoy haciendo, puedo hacerlo sin que nadie lo sepa. “No se trata del dinero, sino de ayudar a las personas que no tienen con qué alimentarse, para atender a los que no tienen mucho debido a la situación que vivimos. Lo haré y no tengo por qué hablar de ello. Mientras Dios sepa que estoy haciendo una buena acción, eso es lo importante para mí", finalizó.

