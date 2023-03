Floyd Mayweather señaló que si le ofrecen 600 millones de dólares volverá al ring de boxeo | Fuente: AFP

Con 43 años y una carrera que culminó sin derrotas, Floyd Mayweather continúa centrado en su nueva faceta de entrenador de boxeo, aunque no deja de entrenarse y mostrar su envidiable figura a través de las redes sociales.

'Money' ha declarado en muchas ocasiones que no quiere volver al ring. Hace algunas semanas descartó una pelea: "No voy a pelear con Adrien Broner, son sólo rumores. Ahora lo que hago es entrenar a otros y divertirme".

Sin embargo, Mayweather dejó en claro que hay algunas “opciones” para que se suba al ring. Si le ofrecen 600 millones de dólares y un rival con el que pueda divertirse boxeando. "No quiero terminar como muchos otros boxeadores que no saben cuándo dejarlo. Pero si veo la oportunidad de entretenerme y ganar mucho dinero, ¿por qué no?", expresó.

Según algunos entendidos, el exdeportista podría concretar una pelea por una cantidad de dinero exorbitante. Luchadores de MMA como Khabib Nurmagomedov o una revancha con Conor McGregor podrían ser los rivales.

