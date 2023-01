Óscar de la Hoya y Floyd Mayweather se enfrentaron en 2007 | Fuente: Instagram

Se une a la causa. Óscar de la Hoya no solo donó dinero a un hospital de Los Ángeles para que continúe con la lucha contra el coronavirus, el exboxeador quiere que la cadena de solidaridad sigue creciendo, por eso desafió a un viejo conocido y no precisamente su amigo, sino a su rival: Floy Mayweather.

El reto no es para volver a un ring. No. Ambos ya colgaron los guantes. Ahora son promotores de boxeo, pero por ahí no va el desafio. 'Golder Boy', a través del portal TMZ, le lanzó un duelo muy peculiar. “Floyd... ¡Te desafío a un concurso de flexiones y quien gane tiene que donar más dinero! ¡Hagamos esto! Ayudemos a la gente”, dijo

La respuesta de Floyd Mayweather aún no llega, pero Óscar de la Hoya ha donado al Hospital Adventist Health White Memorial y lo hizo a ese centro por algo muy especial. "Es mi hospital y el de mi familia. Cuidaron de mi madre cuando estaba luchando contra el cáncer. Hemos decididos donarles USD 250.000 para ayudarlos con estos gastos críticos e inesperados.”

Te sugerimos leer