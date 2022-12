Canelo Alvarez celebra tras ganar por decisión unánime a Daniel Jacobs | Fuente: AFP/ Getty Images | Fotógrafo: AL BELLO

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez concluyó el sábado con la oferta de "mostrar un mejor nivel" cada día y prometió encarar a los mejores boxeadores sin descartar una trilogía con el kazajo Gennady Golovkin o aspirar al único cinturón que le falta del peso mediano, el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

"Ya sabíamos que Jacobs tenía un estilo elusivo. Lo estudiamos y no pudo sorprendernos. Así que no sufrimos para nada con lo que nos mostró. Fue cuestión de descifrarlo, pero teníamos todo preparado", resumió Álvarez luego de derrotar al estadounidense Daniel Jacobs por decisión unánime, sumando el fajín de la Federación Internacional (FIB) a los del Consejo Mundial (CMB), la Asociación Mundial (AMB), Lineal y Ring Magazine que ya tenía.

Acompañado de su equipo, Álvarez no quiso dejar nada al azar y prometió tener noticias en los próximos días.

"Vamos a analizar cuál es nuestra mejor opción. Siempre estamos en busca del mejor oponente, así que pronto tendremos noticias, pero quiero convertirme en un histórico del boxeo mexicano y seguiremos sumando títulos y victorias", aseguró.

SU PRÓXIMO RIVAL

Por su parte, su promotor Oscar de la Hoya dio pistas sobre cuál podría ser su próximo rival para el 15 de septiembre.

"Tenemos las mejores opciones para Canelo. Él quiere unificar así que Demetrious Andrade (campeón medio de la OMB), está aquí y eso dice que puede ser posible. Gennady Golovkin está tocando la puerta también", dijo De la Hoya, presidente de Golden Boy Promotions.

"La nueva plataforma de televisión que tenemos (DAZN) le permite a Canelo pelear en cualquier parte del mundo. Él quiere pelear en el Reino Unido, también podríamos pelear en México, así que todo es posible. Debemos sentarnos con su equipo para ver qué es lo que viene. Le vamos a dar a la gente lo que nos están pidiendo, de eso no hay duda”, añadió el promotor.

Para Daniel Jacobs también fue una noche inolvidable pese a que no encontró la victoria.

"Debo felicitar a mi rival por lo que hizo. Yo traté de encontrarme en la pelea, pero él es un guerrero. No puedo hablar de otra cosa más que de una gran noche del boxeo. Volveré más fuerte. Este no es el final de mi carrera", admitió "The Miracle". (AFP)

Te sugerimos leer