“Respeto a Conor McGregor, pero no me dura más de dos rounds en el ring”, dijo Óscar de la Hoya, uno de los mejores boxeadores de los últimos años, sobre el excampeón de UFC. La respuesta del irlandés no tardó en llegar.

¿Qué dijo exactamente Óscar de la Hoya? "Dos asaltos. ¡Dos asaltos! Una de mis características es que siempre voy a noquear. Conor McGregor, me encanta en el octágono, lo respeto y lo veo todo el tiempo. Pero en el boxeo es una historia completamente diferente. Una historia completamente diferente", dijo el exboxeador mexicano al podcast “State of Combat”.

Las palabras de la leyenda del boxeo internacional y actual promotor Golden Boy Promotions sonó a reto en los oídos de Conor Mcgregor, quien no dudó en responder al toque en su cuenta de Twitter.

"Acepto el desafío, Óscar de la Hoya", tuiteó McGregor, quien cambió los octágonos por el ring en el 2017 y le fue mal. En aquella oportunidad, 'The Notorious' se enfrentó a Floyd Mayweather y perdió por nocaut en 10 asaltos. Lo único bueno de esa pelea para el irlandés fue que llenó su caja fuerte.

En tanto, Óscar de la Hoya se retiró en 2008 cuando perdió por nocaut ante Manny Pacquiao.

¿Se dará la pelea? Solo el tiempo nos dirá porque esta es la segunda vez que se desafían.

