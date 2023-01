Verdadero o Falso: Blanca Chávez: "Ahorita mismo más o menos hay [pérdida] de 5.205 millones de dólares [en el sector turismo]"

Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines | Fuente: RPP

Durante una entrevista la presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, Blanca Chávez, fue consultada sobre las pérdidas de dinero que registraría el sector de turismo debido a las medidas extraordinarias implementadas por el gobierno frente al avance del coronavirus Covid-19. En ese marco, dio el siguiente dato: “Ahorita mismo más o menos hay [pérdida] de 5.205 millones de dólares [en el sector turismo]”. Tras consultar con las fuentes oficiales, OjoPúblico concluye que esta afirmación es falsa.

La declaración de Chávez se produjo en el siguiente diálogo, el cual añadió que la estimación de esta pérdida de dinero solo contemplaba el periodo de emergencia sanitaria vigente por 90 días y precisó que su fuente era un informe emitido por la Cámara Nacional de Turismo (Canatur):

Jaime Chincha (J.C): ¿Cuál es el impacto medible, aterrizando, si hay una proyección en cifras de lo que se estima? [...] Blanca Chávez (B.C): ¿De pérdida? J.C: De pérdida. ¿ Hay? B.C: Más o menos, no puedo ahorita decirte exactamente, porque todavía no estamos siquiera a dos meses del tema, pero [...] hay ahorita mismo más o menos [pérdida ] de 5.205 millones de dólares, ahorita ahorita (sic). J.C: [...] ¿Cuánto? B.C: 5.205 millones aproximadamente es la pérdida que tendríamos nosotros. [...] J.C: De todos los gremios que, digamos representas. B.C: [...] Es una pérdida nacional a todo lo que es [este] sector, no solamente restaurantes y afines, empresas [vinculadas al turismo] también. J.C: ¿Estamos hablando [de una pérdida] en qué lapso de tiempo? B.C: Eso pasó hace pocos días que Canatur dio ese informe. [...]

J.C: Pero estamos contando también el futuro inmediato, estamos contando Semana Santa [...] ¿Podríamos estimarlo en el lapso de la emergencia sanitaria, de 90 días? B.C: Exactamente.

Aunque durante la entrevista Chávez precisó que su fuente era la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), esta entidad nunca afirmó que la pérdida en su sector a causa de la emergencia por el coronavirus ascendería a 5 mil millones de dólares.

Tras la declaración de Emergencia Sanitaria en el país, decretada el pasado 11 de marzo y por un plazo de 90 días, Canatur dio a conocer estimados respecto a las pérdidas económicas del sector divididos por las regiones de procedencia de los visitantes, sea Europa, Asia o el mercado anglosajón.

A una consulta para esta verificación, Carlos Canales, presidente de Canatur, señaló lo siguiente: “Nuestro cálculo al mes de mayo fue de 650 millones, y calculamos, como [dependiendo de cómo vaya] nuestra actividad [hasta] fin de año, que debemos cerrar con 2 mil millones de dólares menos”. De hecho, el reporte al que aludió Blanca Chávez es una nota de prensa de Canatur donde se indica de manera específica que el ingreso total del mercado turístico en el Perú es de 5.205 millones de dólares, lo que ubica a este sector en el tercer lugar de las fuentes de ingresos para el país.

La nota indica que las pérdidas estimadas por la cancelación de viajes de turistas europeos al país entre febrero y junio del 2020 alcanzan los 550 millones de dólares. A ese monto se suma la pérdida de 100 millones de dólares por la ausencia de turistas de países asiáticos. Entre ambos impactos suman 650 millones de dólares.

Es decir, la proyección de Canatur difiere en 4.555 millones de dólares de la afirmación de Blanca Chávez.

A una consulta para esta verificación, el equipo de prensa del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) comentó que la única organización que ha elaborado proyecciones de pérdidas de dinero en el sector es Canatur, y que, por el momento, Mincetur no brindará proyecciones sobre la pérdida de dinero que enfrentará el sector turístico mientras dura la emergencia sanitaria y la cuarentena en el país.

En el mismo sentido se manifestó con anterioridad el titular de Turismo, Édgar Vásquez, por medio de una entrevista en RPP cuando fue consultado sobre las pérdidas monetarias que enfrentará su sector. “En estos momentos la prioridad es atender la emergencia. Y ya habrá momento para evaluar con exactitud cuáles son las cifras del impacto negativo que de todas maneras va a existir”, respondió por entonces. [https://youtu.be/tHaw1bNVWB4]

OjoPúblico extendió a Blanca Chávez una consulta para que precise y explique su afirmación, e inicialmente envió precisamente la nota de prensa de Canatur que contradice sus declaraciones.

El reporte al que aludió Blanca Chávez es una nota de prensa de Canatur donde se indica de manera específica que el ingreso total del mercado turístico en el Perú es de 5.205 millones de dólares | Fuente: Canatur

Posteriormente, en comunicación telefónica con OjoPúblico, la presidenta de la Asociación de Hoteles y Restaurantes reconoció su error al brindar dicha cifra, y explicó que los 5.205 millones de dólares que mencionó no corresponden a las pérdidas estimadas por Canatur, sino a los ingresos anuales que tuvo el sector turístico en 2019.

En función a lo expuesto, OjoPúblico concluye que la afirmación de la presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, Blanca Chávez, acerca de que la pérdida del sector turístico por el impacto de la pandemia de coronavirus es de 5.205 millones de dólares, es falsa.

