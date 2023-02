Denuncia de vecinos de San Isidro | Fuente: Facebook

Un grupo de vecinos de San Isidro denunciaron este viernes que reparadores de neumáticos de vehículos estarían arrojando tachuelas en las calles del distrito. Esto con la finalidad que los conductores afectados reparen las llantas de sus automóviles en locales cercanos.

Tania Castro indicó a RPP Noticias que el último miércoles dos llantas de la unidad vehicular de su sobrina resultó pinchada por tachuelas en la avenida Guardia Civil, algo que también le pasó a su camioneta hace unos meses en la misma vía.

"A mí también me ha pasado hace unos meses con mi camioneta, tuve que pagar como 200 soles en parchar una llanta. Mi sobrina hace dos días tuvo que parchar dos llantas de su carro con ocho tachuelas", señaló.

La vecina explicó que estos hechos se conocieron a partir del 6 de enero con una publicación de Elena Nuñez de Larco en el grupo de Facebook "Habla sanisidrino". La citada mujer relató en el post que acudió al grifo para reparar sus llantas y solo le ofrecieron los parches más grandes. Sin embargo, al día siguiente encontró más tachuelas en la avenida José Galvez Barrenechea.

"También me he quejado con Serenazgo y me han dicho que efectivamente tenemos este problema hace varios meses, estamos tratando de ubicar al vehículo que lo arroja, pero hasta ahorita el problema sigue", manifestó Tania Castro sobre el Kia Rio de placa ATE-685 denunciado por arrojar tachuelas en el distrito.

Una vecina de San Isidro señaló que el problema de las tachuelas se presenta desde hace meses. | Fuente: RPP

