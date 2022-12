El MTC señaló que ahora el servicio de taxi en motocicletas lineales se ofrece también por redes sociales. | Fuente: Andina

Como parte de la estrategia nacional y en estricto cumplimiento al rol rector en seguridad vial, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) advirtió que las motocicletas lineales están prohibidas de brindar el servicio de transporte regular de personas bajo la modalidad de taxi.

"El MTC no ha regulado, ni regulará esta actividad informal, porque atenta contra la vida de quienes se desplazan por nuestras vías. Las motocicletas no reúnen las condiciones mínimas de seguridad para brindar el servicio de taxi y por tanto no deben realizarlo", afirmó el director general de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, Fernando Cerna.

El funcionario recordó que la infracción para quienes transportan personas, sin contar con la autorización de la autoridad competente, asciende a 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), esto es, S/ 4,200, de acuerdo al Código F1 de la Tabla de Infracciones del Reglamento Nacional de Transportes.

Asimismo, el MTC exhortó a las autoridades de control y fiscalización a sancionar con todo el peso de la ley a quienes realizan el servicio de taxi en motocicletas lineales, el mismo que ya no solo se ofrece en paraderos informales, sino también vía redes sociales como WhatsApp, a través de los cuales los usuarios pueden pactar el lugar de recojo, la tarifa y el destino.

Te sugerimos leer