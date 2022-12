Algunos pasajeros utilizan mascarillas para prevenir el nuevo coronavirus en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. | Fuente: RPP

Usuarios del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez expresaron este viernes su preocupación por la falta de información sobre el nuevo coronavirus y ausencia de medidas de prevención o protocolos ante casos sospechosos del COVID-19 que ingresan al país.

Una pasajera, que arribó de Los Ángeles (Estados Unidos), indicó a RPP Noticias que al llegar al terminal aéreo no observó ninguna medida de protección.

"Solamente la gente ingresa normal. Los que quieren con sus mascarillas y otros no", señaló la mujer. "Pregunté si había un caso (de nuevo coronavirus) y me dijeron que no. Pero yo ya había visto por las redes el anuncio de Vizcarra", agregó.

Otra pasajera que llegó de Chile expresó su descontento por la falta de protocolos de control ante el nuevo coronavirus o brigadistas brindando información.

"No había nadie, así que pasamos normal (...) Está muy mal, desde el primer momento que se supo del caso de un infectado ya deberían estar ahí dando recomendaciones", manifestó.

Esta mañana el presidente Martín Vizcarra confirmó el primer caso del nuevo coronavirus en nuestro país. La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, afirmó que el paciente se encuentra actualmente en aislamiento domiciliario y que su condición clínica es estable.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde que se identificó el virus en China el pasado diciembre se han registrado más de 98.000 casos de infección en varios países, y por la enfermedad han muerto más de 3.380 personas, en su mayoría en el gigante asiático.

