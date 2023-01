El barrio de San Gabriel se ha vuelto inseguro desde el desconfinamiento. | Fuente: RPP / Jhon Altamirano

Un padre de familia y su hijo de apenas 7 años fueron asaltados en la puerta de su casa, en la urbanización San Gabriel, en Villa María del Triunfo (VMT).

Giancarlo Jiménez (35) contó que él y su menor hijo regresaban a su casa de pasear en el parque cuando dos sujetos a bordo de una moto lineal los interceptaron.

“Se bajaron y me encañonaron. Estaban con tapaboca para no ser reconocidos. A mi hijo lo rebuscaron, le quitaron su tablet. A mí, me quitaron mi celular y mi billetera”, relató el hombre el Rotafono.

El padre está muy molesto e indignado con lo ocurrido, ya que debido al trance su hijo está asustado y ya no quiere volver a salir de casa. “No hay autoridad en el barrio, que salgan los policías, que salgan los militares”, reclamó.

El hombre hizo un llamado para reforzar la seguridad en la zona, ya que desde que se flexibilizó la cuarentena ha incrementado notablemente los casos de robos y asaltos.

