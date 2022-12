José Walter Llauca Zapata en la Deprincri de Villa El Salvador | Fuente: RPP

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un hombre acusado de haber acuchillado a su expareja, a pesar de tener medidas de protección especial en su contra, en el distrito de Villa El Salvador.

Según información de la PNP, José Walter Llauca Zapata (23) irrumpió el 28 de enero en la vivienda de Joselyn Rivera Ramírez, quien tiene un embarazo de seis meses, y la atacó con un arma blanca.

A raíz de esta agresión, el Poder Judicial dictó esta semana una orden de detención preliminar contra Llauca Zapata por el delito de tentativa de feminicidio. Es por eso que los agentes policiales lograron capturar al hombre el último viernes.

La víctima, Joselyn Rivera Ramírez, indicó a RPP Noticias que el objetivo de su pareja era matarla y al bebé en su vientre. Además, señaló que a pesar de la detención del agresor ella aún se siente amenazada por la familia del hombre.

"Pido justicia que por favor él no me salga (de prisión), que por favor el juez se apiade de mí en verdad porque no solamente temo yo, sino que tome mi caso y veo a otras mujeres para que no pasen el mismo caso", dijo.

José Walter Llauca Zapata permanece detenido en la Depincri de Villa El Salvador, donde negó haber agredido a su expareja.

"Soy inocente, yo me he peleado con su marido nada más, ¿qué lesiones? no tiene nada ella (...) no hay testigos, no la he ido a buscar", afirmó el sujeto.

Joselyn Rivera Ramírez pidió justicia para su caso y que no liberen a José Walter Llauca Zapata. | Fuente: RPP

