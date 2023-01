Según la Dirección de Prevención de Robos de Vehículos, al día se roban un promedio de 25 vehículos en distintos distritos de Lima Metropolitana. | Fuente: Andina

Un hombre denunció este domingo que un grupo de delincuentes le exige dinero para la devolución de su vehículo robado el último sábado. De no entregar el monto, los sujetos amenazan con destruir la unidad.

Napoleón Ramos Sánchez sufrió el robo de su vehículo tras dejarlo estacionado en la vía auxiliar de la avenida Pachacutec cuando acudió a una tienda de Sodimac en el distrito de Villa El Salvador.

Según la víctima, tan solo demoró 10 minutos para hacer un pago y al retornar su vehículo, Toyota Platz color blanco, había desaparecido. En ese momento, el hombre pidió apoyo a un patrullero de la Policía Nacional del Perú que se encontraba cerca.

Sin embargo, el policía del patrullero de la Comisaría de Laderas de Villa le indicó a Napoleón Ramos que no podía ayudarlo a buscar su automóvil en las inmediaciones porque no se encontraba en su jurisdicción.

Debido a esto, la víctima acudió a la comisaría de Tablada de Lurín donde le indicaron que esperara por dos horas. Finalmente, después de cinco horas del robo un policía de la Diprove Chorrillos le acompañó hasta la tienda Sodimac para pedir las imágenes de la cámara de seguridad. Lamentablemente desde la tienda le informaron que no existe registro.

Ahora Napoleón Ramos recibe llamadas a su celular donde le exigen 3 500 soles a cambio de su unidad y luego hasta 1800 soles. Pero, la víctima señaló a RPP Noticias que no está dispuesto a negociar con los delincuentes.

"Al último me están rebajando para que les dé 1 800 soles y pueda recuperar mi carro. En tono más amenazante me dice que si no entrego el dinero van a meterle hacha a mi carro. Yo pido a las autoridades, en este caso a la policía, su apoyo para poder recuperar mi carro que es mi herramienta de trabajo", expresó.

