'Tarra' sobre crimen en SMP: "Hablaré cuando se tomen las garantías para mí y mi mamá"

Angelbert Alejandro Díaz (alias Alejandro Tarra), uno de los ciudadanos venezolanos involucrados en el doble homicidio y descuartizamiento en un hostal de San Martín de Porres, aseguró este sábado que nunca se negó a colaborar con la justicia, pero que mantuvo silencio desde su captura por su seguridad y la de su madre.

Durante la audiencia en la que se le dictó 15 meses de prisión preventiva, junto a su compatriota Abraham Alberto Perozo Borjas, el sospechoso comentó siempre estuvo dispuesto a colaborar con la investigación, pero que no comentó porque no tuvo garantías para su seguridad y la de su madre.

“Cuando fueron a tomarme la declaración, decidí no declarar (…) Yo tenía miedo. Dije que iba a hablar cuando se tomaran las garantías para mí y mi mamá. Nunca me he negado a hablar y siempre he querido colaborar con la investigación”, dijo Alejandro Díaz.

Brindará información

En esa línea, el sospechoso comentó que puede dar toda la información del crimen, incluso quién es el autor de este, pero que necesitaba que la justicia le garantice la seguridad para su madre. Agregó que ya dio datos claves al Ministerio Público que ayudarán a la investigación.

“Estoy dispuesto a señalar quién lo ha hecho, porque yo sé quién lo ha hecho. He dicho diez cosas a la fiscal que son fundamentales para la investigación y quiero que entiendan que no soy cómplice ni participe de ello”, sostuvo.

Medidas de seguridad

Al respecto, la jueza dispuso que los dos investigados sean internados en una cárcel que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Agregó que es necesario que esta institución garantice la integridad de los imputados, quienes durante la audiencia aseguraron que reciben amenazas por este caso.

“Dispongo que se oficie a la Policía Judicial a efectos del internamiento respectivo y también que en el oficio que se dirija al INPE, se consigne que adopten las medidas de seguridad pertinentes para garantizar la integridad de los imputados, quienes han referido que vienen siendo amenazados por su vinculación con estos hechos”, dijo.

