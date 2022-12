Dirección de Criminalística PNP | Fuente: Google

Un detenido por tráfico ilícito de drogas fugó de la sede de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, ubicada en la avenida Aramburú, en el distrito de Surquillo.

El hecho ocurrió el sábado cuando Carlos Alberto Sayán Díaz, quien se encontraba enmarrocado, y el efectivo S3 PNP Brayan Alvarado Sajami, a cargo de su custodia, esperaban turno para pasar por el laboratorio de toxicología.

Según el parte policial, a la 1:00 p.m el custodio del detenido encargó al efectivo S3 PNP Jhon Acuña Ramos el cuidado de Sayán Díaz por unos minutos, mientras acudía a los servicios higiénicos.

Sin embargo, al retornar no logra divisar al delincuente y tras consultar sobre su paradero, Acuña Ramos le contestó: "no sé". Otro detenido, que se encontraba en el lugar, indicó que Sayán Díaz salió caminando cuando se quedó sin vigilancia. El custodio Alvarado Sajami señaló que no tardó más de tres minutos en ir y regresar del baño.

Tras percartarse de la fuga del detenido, el suboficial Alvarado comunicó del escape al servicio de guardia de la sede de la Dirección de Criminalística dando detalles del hombre. Además, procedió a informar a su comandante del hecho para iniciar la búsqueda en la zona.

Sayán Díaz había sido detenido el viernes por agentes de la Depincri de Breña y Pueblo Libre, y posteriormente trasladado a la sede de criminalística para pasar los exámenes correspondientes de ley.

Hace una semana, una banda delincuencial logró fugar de la sede de la División de Investigación Criminal (Depincri) de Miraflores. Los venezolanos Alexander Eduardo Martínez López (22), Anderson Rafael Márquez Pérez (24) y Aleri Jesús Canelón Silva (28) estaban detenidos por el robo de relojes lujosos.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Así informó RPP Noticias la fuga de detenido por tráfico ilícito de drogas de la sede de la Dirección de Criminalística | Fuente: Google

