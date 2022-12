Los ladrones citan a sus víctimas en un determinado punto de la ciudad y los asaltan utilizando el nombre del adulto mayor. | Fuente: Andina (Referencial)

Un grupo de delincuentes robó la identidad de un hombre de 67 años para asaltar a taxistas y personas que realizan delivery en diversos puntos de Lima.

Esto luego que el pasado lunes 3 de agosto Juan Medina sufrió un asalto en Santiago de Surco por tres delincuentes, que incluso lo amenazaron con un cuchillo, y se llevaron su billetera y su teléfono celular.

El adulto mayor logró cancelar su línea telefónica de la empresa Entel y compró otro chip con el mismo número. Sin embargo, los delincuentes comenzaron a afiliar su nombre y número telefónico a diversas aplicaciones delivery.

De esta manera, los ladrones citaban a sus víctimas en un determinado punto de la ciudad y los asaltaban. Tras los actos delictivos, las víctimas llamaban a Juan Medina para reclamarle por el robo.

Juan Medina mostró su preocupación porque ya recibió una llamada a su número fijo de su vivienda.

Juan Medina aseguró a RPP Noticias que hasta el momento ha recibido un aproximado de 15 llamadas telefónicas de personas que trabajan en aplicativos como Glovo, Taxi Satelital, inDriver, entre otros.

"El día que me repusieron el chip recibo una llamada de una persona que afirmaba que yo había solicitado un servicio y la verdad yo nunca me había afiliado a un aplicativo. (...) era una chica y me llama después de 20 minutos para decirme que la habían asaltado en el lugar donde supuestamente yo la había citado para que me entregue el delivery. Me sorprende que la joven tenía mi nombre completo", relató.

La empresa Entel informó al adulto mayor que los delincuentes utilizan su número a través de una computadora y que a pesar de la cancelación del número sigue funcionando.

Juan Medina tiene una denuncia policial en su contra y ha cambiado su número de celular. Además, mostró su preocupación porque ya recibió una llamada a su número fijo de su vivienda. Hasta el momento la Comisaría de Surco no evela su denuncia a la Dirección de Robos Informáticos de la Policía Nacional del Perú.

