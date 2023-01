Los vecinos detuvieron a un delincuente, pero su propia familia fue en su auxilio. | Fuente: Rotafono

Vecinos de la urbanización Fiori, en San Martín de Porrres (SMP), denunciaron el incremento de robos y asaltos en la zona, por lo que hicieron un llamado a las autoridades del distrito para que tomen cartas en el asunto.

A través del Rotafono, los residentes aseguraron que estos crímenes, mayormente arrebatos y asaltos al paso, ocurren prácticamente todos los días, a cualquier hora del día.

“Es una cosa que uno ya no puede ni caminar. Cuando uno sale, ya no puede sacar nada; billetera, celular, todo se queda en casa. Esto no puede estar así. Espero que nos apoyen y tomen las medidas del caso, y que las autoridades correspondientes hagan su labor”, pidió una vecina.

“Uno cuando sale a comprar tiene que ir con lo necesario, porque ya pasó un motocar, una moto, ya los ‘cogoteó’, los golpean y nadie hizo nada. Es un tema de todos los días”, añadió.

Un caso reciente ocurrió en el pasaje Pavia, donde los vecinos lograron detener a un delincuente que había intentado arrebatarle su celular a una joven. Sin embargo, los familiares del asaltante, que vivía a pocas cuadras, acudieron en su auxilio y lograron liberarlo.

Por ello, los vecinos exigen que haya patrullaje de policías y serenos en la zona, ya que sienten que están a merced de los criminales.

