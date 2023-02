Feminicidio en SJL | Fuente: RPP / Referencial

Julio César Moscol Gamarra (44), presunto autor del feminicidio contra su conviviente en el distrito de San Juan de Lurigancho, tenía más de 30 denuncias interpuestas por su víctima, Lucía Ceras Escobar (33), e incluso dos medidas de protección emitidas en el año 2016 y 2018.

Según relató el hermano de la fallecida a RPP Noticias, Lucía Ceras acudió reiteradas veces a quejarse a la Policía Nacional pero "no le hicieron caso".

"Hemos encontrado en su casa que había como treinta y tantas denuncias e incluso ella tenía documentos para que el hombre no regrese a su casa y no se acerque a los niños, incluso para que se aleje él mismo ha firmado, pero el hombre no hacía caso", dijo el familiar de la fallecida.

El crimen ocurrió el jueves cuando Moscol Gamarra llegó hasta la vivienda de su expareja, ubicada en el asentamiento humano Los Heraldos de Motupe en San Juan de Lurigancho y presuntamente la asesinó a martillazos por un tema de celos. Luego del homicidio, el sujeto se llevó a su menor hija a casa de su abuela en el distrito de Magdalena del mar.

Sin embargo, la niña de 9 años fue recuperada y ahora se encuentra con sus hermanos de 7 y 11 años en la Unidad de Protección Especial de Lima Este del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del distrito Ate-Vitarte.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Feminicidio en SJL | Fuente: RPP

Internado en hospital Rebagliati

Moscol Gamarra se encuentra internado este viernes en el Hospital Rebagliati en el distrito de Jesús María bajo custodia de la Policía Nacional del Perú.

Según informó EsSalud, a través de la Gerencia de la Red Prestacional Rebagliati, el sujeto ingresó a la unidad de Shock Trauma del Servicio de Emergencia Adultos en horas de la tarde del jueves.

"Luego de ser evaluado por los especialistas de guardia fue derivado al Servicio de Emergencia de Salud Mental, donde recibe la atención que requiere su estado de salud", indica un comunicado.

Asimismo, EsSalud destacó que el Hospital Rebagliati cumple de manera irrestricta los protocolos de atención de pacientes en todas sus áreas y respeta los fueros de las autoridades legales y/o judiciales para con los ciudadanos.

Los familiares de Ceras Escobar, que llegaron desde Huancavelica, temen que Moscol Gamarra se declare inimputable y busca librarse de la justicia.

Te sugerimos leer