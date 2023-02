Extranjero muere tras explosión de máquina en fábrica | Fuente: RPP Noticias

Un ciudadano de nacionalidad venezolana, de aproximadamente 30 años, falleció esta mañana luego de que ocurriera la explosión de una maquinaria en una empresa industrial dedicada a la manufactura de frutas, en la calle Las Exportaciones, urbanización Pro, San Martín de Porres.

Según pudo conocer RPP Noticias a través de sus compañeros, el hombre se encontraba muy cerca a una máquina compresora que presentó una falla. Tras el accidente se procedió al retiro de todos los trabajadores, en su gran mayoría ciudadanos extranjeros.

Asimismo, los colegas de la víctima reportaron que anteriormente esta máquina ya había reportado fallas varios días atrás. Sin embargo, los administradores no habrían hecho caso a pesar de que fueron advertidos por los trabajadores.

En diálogo con RPP Noticias, una de las trabajadoras comentó que apenas ocurrió el accidente, salieron del lugar a pesar de que les indicaron que permanezcan en sus puestos. Asimismo, denunció que no cuentan con ningún tipo de seguridad y que sus jefes se aprovechan de sus necesidades.

"Usamos guantes que no son adecuados, botas que no son adecuadas. Trabajamos en agua y acá hay cosas eléctricas, así que pudo haber otro accidente si se hubieran caído las lámparas al agua. Varios habíamos sentido el olor a gas y no hicieron nada. Las lámparas hacían un corto hasta hoy que eso explotó", dijo.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Trabajadores denuncian malas condiciones tras muerte de un colega por una explosión. | Fuente: RPP Noticias

Te sugerimos leer