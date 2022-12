José Roberto Ticse habría intentado acuchillar a un estudiante en San Marcos. | Fuente: Facebook

Un sujeto identificado como José Roberto Ticse Béjar ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el propósito de acosar a una estudiante, a la que tocó sin su consentimiento cuando esta se encontraba entre las facultades de Derecho y Ciencias Económicas.

De acuerdo con varios testigos, Ticse ingresó al recinto universitario con unos binoculares, con los que observaba a las mujeres desde lejos. En un momento, se acercó hacia una joven, a la que le dio un beso en la mejilla y tocó indebidamente.

"Este tipo me empezó a silbar, a molestar y empieza a acercarse a mí. Yo volteo y le increpo, porque se estaba poniendo atrás mío. (...) Se me acercaba y yo le gritaba '¡qué te pasa, aléjate!'. Yo he gritado y he estado en medio de la facultad, ahí todos me han estado viendo. Ahí mi amigo, mi compañero Augusto se acerca a intentar ayudarme (porque obviamente tiene más fuerza que yo y no podía librarme sola de él) y ahí me ha besado, me ha tocado. El otro ha intentado ayudarme y él ha sacado un cuchillo. Él se quedó en shock porque no sabía qué hacer", contó Sofía Sánchez, la víctima, en declaraciones a RPP Noticias.

Acosador reincidente

Luego de que un compañero suyo saliera en su defensa, el sujeto sacó un cuchillo de cocina para atacarlo. La joven acosada se percató del arma blanca, por lo que huyó junto a su compañero por la rotonda de la Facultad de Ciencias Contables y Económicas.

No pasó mucho tiempo hasta que otros estudiantes se percataran de lo sucedido y lograran reducir al sujeto, quien posteriormente fue intervenido por la PNP. Actualmente se encuentra detenido en la Comisaría de la Unidad Vecinal N°3.

En un video en vivo de Facebook, las compañeras de la joven que fue acosada sexualmente aseguró que no es la primera vez que este hombre ingresa al campus de la Universidad de San Marcos con el objetivo de molestar a estudiantes mujeres.

Es así que, a través de un comunicado, el centro de estudios se ha pronunciado sobre lo ocurrido y ha señalado que, de acuerdo con los procedimientos de seguridad, se condujo al presunto agresor a la Comisaría de la Unidad Vecinal N°3, en donde se realizarán las investigaciones correspondientes.

El detenido es hijo del docente Cornelio Ticse, de la facultad de Ciencias Económicas. Sin embargo, el joven no es estudiante de la casa de estudios.

NO ES LA PRIMERA VEZ

En el 2017, un estudiante sanmarquino asesinó de nueve puñaladas a otro estudiante de la facultad de Psicología en la UNMSM, y días después regresó para intentar acabar con la vida de otra alumna de la Facultad de Química.

Huber Chacara Castro (29) reveló, en aquella oportunidad, que escogía sus víctimas al azar y que escuchaba voces que le decían que tenía que matar a cuatro personas para que pudiera vivir más tiempo.

UNMSM se pronuncia sobre sujeto que intentó acuchillar a estudiantes. | Fuente: RPP Noticias

