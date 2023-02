Fiorella Solís hizo su denuncia a través del Rotafono. | Fuente: RPP / Andrea Amésquita

La joven madre Fiorella Solís denunció que delincuentes le han robado más de 20 mil soles de su cuenta del BBVA, pero -aseguró- el banco le ha dicho que no tienen responsabilidad en el caso.

A través del Rotafono, la mujer contó que el pasado 29 de noviembre fue asaltada dentro de la tienda Paris, del centro comercial Mall del Sur, por dos mujeres, que le robaron su celular.

Pese a que bloqueó el dispositivo, los delincuentes lograron acceder al aplicativo móvil de su banco y realizaron una serie de transacciones, como compras online y depósitos a cuentas de personas de Huaral y Chancay.

Solís aseguró que la Policía Nacional ha identificado hasta siete transacciones, que se realizaron en menos de una hora. “Estas cuentas a las que han transferido la está investigando la Fiscalía y el banco me ha dado los nombres”, comentó.

“El banco me ha dicho que es mi culpa”

La mujer denunció que, cuando acudió a su banco para encontrar una solución, representantes de la entidad deslindaron responsabilidad y hasta le dijeron que todo fue su culpa.

“El banco me ha dicho que es mi culpa, que yo he sido quien ha realizado las operaciones, ya que he usado mi clave por internet y mi Token, lo cual no es posible, porque yo no he hecho esas operaciones”, contó.

Solís se mostró consternada por la situación, ya que ella considera que la app del banco fue vulnerada. Ella contó que el dinero que le robaron era de su liquidación de un anterior trabajo, y estaba destinado para pagar la educación de su menor hija.

