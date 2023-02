Video de la intervención en la que el conductor se muestra desafiante e insulta al policía. | Fuente: Rotafono

Un policía de tránsito apuntó con su arma de reglamento a un conductor que se resistía a ser intervenido, en el cruce de las avenidas Javier Prado y Petit Thouars, en San Isidro.

El conductor, identificado como Walter Armando Céspedes Rodríguez (28), compartió un video de parte de la intervención, en la que asegura haber dado sus documentos a la autoridad y no se explicaba el proceder el agente.

Sin embargo, el sujeto se dirige al policía con insultos y palabras soeces e, incluso, lo reta a que le dispare.

“¿Me estás apuntando, chibolo? ¿Por qué me estás apuntando? Estás loco. No sé a qué se debe. Voy a hacer mi denuncia. Este señor está muy mal. No le he hecho nada, me está apuntando con la pistola. Dispárame pues, hue...”, se le escucha decir.

La Policía emitió un comunicado en el que detalla que el conductor fue intervenido por invadir el carril exclusivo del Corredor Rojo y por tener lunas polarizadas. Además, indicó que el sujeto se negó a identificarse, intentó darse a la fuga y hasta golpeó al agente con su vehículo.

“El conductor respondió con insultos y amenazas al suboficial, tratando de darse a la fuga en todo momento, por lo que el agente de tránsito se colocó delante del vehículo para impedir el paso, pero fue impactando con el parachoques del vehículo, en dos oportunidades al intentar escapar”, refiere la institución.

“Ante esta situación de peligro, el policía de tránsito procedió a sacar su arma de reglamento como medida de seguridad apuntando al vehículo con la intensión de detener la marcha mientras pedía apoyo por radio”, añade.

Según la Policía, Céspedes Rodríguez tenía su licencia de conducir vencida y no contaba con autorización para el uso de lunas polarizadas, por lo que fue puesto a disposición de la Comisaria de San Isidro.

