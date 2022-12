Hasta la vivienda del agresor llegaron varias unidades policiales. | Fuente: RPP Noticias

Un repartidor de comida de nacionalidad venezolana denunció que fue atacado a balazos este sábado cuando fue a entregar un pedido en el distrito de San Isidro. La persona que le recibió, según la víctima, tenía un arma en la mano con la cual le amenazó y realizó hasta dos disparos.

El incidente sucedió esta tarde en un inmueble de la cuadra calle Ricardo Ángulo, hasta allí llegó el repartidor de nombre Oswaldo Giran para realizar una entrega y fue recibido por un hombre que tenía un arma de fuego en la mano izquierda.

Otro repartidor en el lugar pudo registrar el hecho en video, donde se aprecia al hombre sacar el arma y apuntar en varias direcciones.

Intervención

Tras el hecho, el repartidor se comunicó con su hermano, quien fue hacia el lugar y dio aviso a un patrullero de la Policía Nacional para que se dirigiera al lugar. El hermano del repartidor indicó que este no sufrió ninguna herida, porque escapó.

“Cuando me llamó y me dijo que lo quisieron matar, yo solté todo y me vine para acá. Le notifiqué a un patrullero de Chacarilla que llamó a los demás”, sostuvo el hermano del repartidor agredido a través de una transmisión en vivo.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta ese punto y cercaron la zona para capturar al hombre que sacó el arma. Tras más de una hora, lograron que abriera la puerta de su domicilio y lo intervenieron.

Varias unidades policiales llegaron al lugar de residencia del presunto agresor.

