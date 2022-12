Agentes de la Policía acudieron al cerro San Cristóbal tras la denuncia aparecida en RPP Noticias. | Fuente: RPP

Efectivos de la Policía Nacional detuvieron esta mañana a Jorge Luis Flores Antonio (30), quien fue acusado por sus vecinos de acosar a niñas del cerro San Cristóbal y hasta mostrarles sus genitales.

Los agentes trasladaron al sospechoso a la Comisaría de Piedra Liza, en el Rímac, tras lo cual pasó control de identidad y fue puesto a disposición del Ministerio Público, según fuentes policiales consultadas por RPP Noticias.

Los familiares de Flores Antonio rechazaron que este haya acosado a las menores y aseguraron que todo se debió a una confusión.

“Él me dijo que venía con paquetes y se puso a descansar, y ahí se acomodó el pantalón. Me dijo que no mostró nada (sus genitales)”, comentó el hermano del acusado.

Sin embargo, hasta seis niñas lo identificaron como el sujeto que se acercó a ellas y les mostró sus genitales, según denunciaron sus parientes a través del Rotafono.

“Mis sobrinas han estado jugando en el pasaje con una niña vecina, y ha pasado esta persona enferma, y les ha mostrado sus partes íntimas. Ellas se han asustado y se quedaron estáticas”, comentó una mujer que prefirió el anonimato.

