Dos delincuentes armados asaltaron la tarde de este viernes a un adulto mayor que había realizado un retiro de dinero en el distrito de Pueblo Libre.

Se trata de Marcial Mercado Becerra de 89 años, quien fue interceptado por los delincuentes en el Parque del Carmen, luego de retirar S/7,800.

Un testigo pudo grabar el momento del asalto y en las imágenes se puede apreciar cómo los delincuentes arrojaron al suelo al anciano para robarle.

Pese a que trató de defenderse, los delincuentes le lograron arrebatar el dinero que acababa de retirar del banco y escaparon en una moto lineal.

Al respecto, el adulto mayor comentó que era probable que los delincuentes lo hayan estado siguiendo, pues lo interceptaron al llegar a su destino.

“Se pararon atrás cuando estacionamos el carro (…) ellos llegaron y me tiraron al suelo yo he tratado de defenderme con el bastón y le he golpeado duro, pero él tenía un arma y podía haberme disparado”, dijo a Canal N.

Además, en declaraciones a RPP Noticias, el anciano solicitó a las autoridades la rápida captura de los ladrones para recuperar su dinero.

“Si se pudiera encontrar a estos ladrones, porque necesito pagar tengo una hija y dos nietos que mantener porque mi yerno murió. Si se puede recobrar algo sería magnífico”, comentó.

