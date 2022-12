PNP sobre Adriano Pozo: "Mientras esté la orden vigente lo vamos a buscar y esperamos capturarlo"

Adriano Pozo fue condenado a 11 años de prisión por tentativa de feminicidio contra Arlette Contreras. | Fuente: Andina

La Policía Nacional del Perú continúa con la búsqueda de Adriano Pozo Arias, sobre quien pesa una condena de 11 años de prisión por tentativa de feminicidio en contra de Arlette Contreras.

Así lo confirmó el teniente general de la Policía Nacional, José Luis Lavalle, quien precisó que desde que el Poder Judicial dictó la medida de ubicación y captura contra Pozo Arias, lo han buscado. Agregó que mientras la orden esté vigente, los efectivos de la Policía buscarán al agresor.

“Como ustedes conocen apenas se dictó la medida de ubicación y captura la policía ha estado haciendo la búsqueda. Nosotros mientras esté la orden vigente vamos a continuar en esa búsqueda y esperamos poder capturarlo”, dijo.

Continúa la búsqueda de Adriano Pozo.

Recompensa

Lavalle comentó que incluso Pozo Arias fue considerado dentro de la lista de ‘Los más buscados’ del Ministerio del Interior y se ofrece una recompensa de S/30,000 para quien dé detalles sobre su paradero.

“Inclusive fue considerado en los más buscados del Ministerio del Interior bajo el sistema de recompensas y hemos continuado no hubo ningún paréntesis, nosotros hemos seguido buscándolo y hasta que no haya una ubicación y captura no vamos a parar”, comentó.

La precisión del general Lavalle se da luego de que la defensa de Arlette Contreras comentara que la orden de captura contra Adriano Pozo había quedado suspendida. Al respecto, el Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte descartó esta versión y aseguraron que no se dispuso “ningún levantamiento de las órdenes de captura del sentenciado”.

