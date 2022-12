Tanto la cafetería Starbucks como el centro comercial Plaza Norte aún no entregan los videos de cámaras de seguridad para identificar a los sospechosos de la violación. | Fuente: Andina

El último martes la familia de una joven de 19 años, fanática de la banda coreana BTS, denunció que ella fue encontrada drogada, violada y abandonada semidesnuda en Plaza Norte. El hermano de la víctima denunció a través de RPP Noticias que el centro comercial aún no entrega las imágenes de cámaras de seguridad para lograr el identikit de los sospechosos del delito. “Hemos solicitado los videos de las cámaras (a Starbucks) hoy en la mañana y hemos ido en la tarde con el abogado que nos está apoyando y nos dicen que las cámaras no funcionan, que no hay ninguna cámara”, afirmó.

Del mismo modo, denunció que la cafetería no ha entregado ningún video a la Policía hasta el momento. “Hasta ahora estoy en la DEPINDRI (Departamento de Investigación Criminal) para que me den el documento para llevarlo a (la sede policial de) Aramburú y poder sacar un identikit. Necesito los videos. Un centro comercial no es posible que no tenga videos”.

La joven presuntamente violentada se reunió con otra de nombre Teffy Carrillo, el martes 3 de diciembre alrededor de las 5 de tarde. Esta última invitaba a la agraviada a reunirse, desde un mes y medio atrás, para hablar sobre el grupo BTS, comentó el hermano.

“Mi hermana acude a ir (al encuentro de otra fan de BTS) y se citan en el centro comercial Plaza Norte. Van a la cafetería Starbucks y la chica estaba con un supuesto enamorado Marcos, un joven de unos 19 o 20 años aproximadamente. Mi hermana se sentía incómoda porque en un momento la dejó con el tal tipo Marcos”, narró.

“Cuando ella empieza a irse, porque quería irse en todo momento, la chica le da un poco de agua y ella lo toma porque la botella estaba un poco abierta y es lo último que ella recuerda. Ella luego aparece a las 7:30 de la noche semidesnuda en la puerta de Plaza Norte”, detalló.

La joven fue llevada al hospital Sabogal. Este jueves, llegó a al DEPINCRI de Independencia a dar su testimonio para que se puedan realizar las investigaciones.

