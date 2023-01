Los padres no tienen noticias de su hija desde hace cinco días. | Fuente: RPP

El matrimonio Oré Nolasco denunció a través del Rotafono la desaparición de su hija adolescente Rosa Valentina, de 14 años, quien fue vista por última vez en las inmediaciones de su casa, en Carabayllo, el pasado viernes 13 de septiembre.

Enrique Oré, padre de la menor, aseguró que aquel día su hija salió de su casa a las 2:30 p.m. con dirección a su colegio, donde tenía que realizar una práctica deportiva. Sin embargo, no regresó y desde ese momento se desconoce su paradero.

El hombre dijo que sus vecinos la vieron en las inmediaciones de su casa a las 6:30 p.m., pero también han visto un sospechoso automóvil con lunas polarizadas, motivo por el cual cree que la menor ha sido secuestrada.

Los padres han presentado su denuncia ante la Comisaría de Carabayllo, pero los días pasan y no tienen noticias sobre el paradero de su hija.

A través de RPP Noticias, la madre de la joven le envió un mensaje entre lágrimas: “Por favor, regresa a casa. No podemos comer ni dormir. No te vamos a hacer nada”.

Según contaron, en estos días Rosa Valentina se ha comunicado con amigos y con su hermana a través de Facebook, asegurando que se encuentra bien en la casa de una amiga, en Huaral. Sin embargo, ellos no creen que sea su hija la que está escribiendo esos mensajes. “Ella no escribe así, no es ella la que escribe. No sabemos quién escribe”, dijo el padre.

Quienes tengan información sobre el paradero de Rosa Valentina pueden comunicarse al teléfono 952941164.

