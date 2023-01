En los exteriores del penal, hay un fuerte contingente policial. | Fuente: RPP / Álvaro Pérez

Internos del penal de Lurigancho realizaron esta madrugada un motín tras una requisa de personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el Pabellón 12B de este centro penitenciario.

La reyerta comenzó al promediar la medianoche con la quema de colchones. Según fuentes de RPP Noticias, los reos se atrincheraron en el techo y hasta hubo intercambio de disparos con efectivos de la Policía Nacional.

Los familiares de los presos llegaron al penal para conocer la situación. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no ha habido un pronunciamiento oficial del INPE, por lo que hay muchas especulaciones.

“Tengo a mi papá y a mi esposo adentro, y tengo miedo perderlos. No nos dicen nada, cómo están. Que se cuiden bastante”, dijo, entre lágrimas una mujer.

“Desde las diez de la noche he escuchado balacera, he escuchado que hay 3 muertos. Pero hasta que no vea a mi esposo, no puedo decir nada. Tengo que entrar y verificar cómo está mi esposo”, comentó, por su lado, una señora.

Fuentes del INPE aseguraron que la Policía y personal del INPE ya controlaron la situación. Sin embargo, en los exteriores hay un fuerte contingente policial.

La prensa local indicó que el motín tuvo lugar debido a que algunos internos iban a ser trasladados a otros penales, aunque también se especula con un amotinamiento en rechazo a supuestos maltratos.

Familiares de los internos se encontraron en los exteriores del penal.

