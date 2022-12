El intento de asalto ocurrió en la jurisdicción de Miraflores. | Fuente: Andina

Un hombre fue acuchillado por un delincuente que intentó robarle su celular, a la altura de un conocido restaurante de la Costa Verde, en la jurisdicción de Miraflores.

A través del Rotafono, la víctima, que pidió el anonimato por motivos de seguridad, denunció que necesitó 15 puntos de sutura en el brazo.

“Cuando caminaba de la playa Redondo hacia la playa Makaha, fui atacado por un sujeto que me propinó una puñalada a en el tríceps derecho. Cuando volteé, el tipo se abalanzó para propinarme otra puñalada que pude esquivar”, relató.

“Me gritaba que le entregara mi celular, con palabras soeces. Corrí a la playa y fui auxiliado por otros surfistas, quienes me llevaron a la clínica para que me cosan”, agregó.

El hombre hizo un llamado a las autoridades de Miraflores para que redoblen la vigilancia en la zona, ya que no es el primer caso reportado.

NUESTROS PODCASTS:

'Informes RPP': El Congreso aprobó el retiro de hasta 4 300 soles para los aportantes de la ONP. ¿Qué impacto causaría esto? Escucha un informe de Guadalupe Gamboa:

Your browser doesn’t support HTML5 audio Hombre fue acuchillado por un delincuente que intentó asaltarlo en la Costa Verde

Te sugerimos leer