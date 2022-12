Rosario Aybar, madre de Solsiret Rodríguez. | Fuente: RPP Noticias

Luego de tres años de búsqueda, el cuerpo de Solsiret Rodríguez fue hallado descuartizado al interior de una vivienda. Durante todo este tiempo, su madre, Rosario Aybar, cuestionó la indiferencia del Ministerio Público y denunció que su familia fue víctima, además de la ineficiencia de las autoridades, de comentarios machistas que intentaron responsabilizar a su hija de su desaparición, ocurrida el 23 de agosto del 2016.

"Desde esa fecha siempre el Ministerio Público se rehusó a hacer la búsqueda debidamente, con sus excusas machistas al decir que se fue con otro, o que estaba cansada de criar (a sus hijos) y que el caso no ameritaba. A insistencia de nosotros se llegó a realizar, en el 2017, la prueba de geolocalización que dio como resultado que el celular de mi hija siempre estuvo en su casa, de donde supuestamente ella se fue", señaló.

En diálogo con RPP, la madre de Solsiret Rodríguez cuestionó que el Ministerio Público no tomó en cuenta el resultado de la prueba de geolocalización, e incluso recordó que la primera fiscal a cargo del caso le dijo que eso "no era nada, que no valía". Asimismo, recordó que esta fiscal le recomendó que vaya a casa de sus amigas a buscarla y que, incluso, le sugirió a su esposo que pida dinero a una ONG para que pueda viajar a buscarla.

"La segunda fiscal, casi lo mismo, me dijo que era un caso muy difícil y que, de repente, mi hija estaba en el Facebook con otro nombre, con otra cara. He perdido tres años en solamente denigrar tanto al Ministerio Público como al entorno familiar de ella, al decir que se fue con otro o que fue una relación consentida con el hermano", lamentó.

Finalmente, Rosario Aybar reconoció que, a insistencia de su familia, en junio del año pasado, el nuevo fiscal que vio este caso -Jimmy Mansilla Castañeda- solicitó más información que permitió resolver el caso e identificar a los involucrados, sobre quienes ella siempre sospechó por sus declaraciones contradictorias y a su nula disposición para buscarlas.

"Fue una burla, nos vieron la cara. ¿Qué pensaban, que cualquier mujer es cualquier cosa? Aprendamos a respetarnos, comenzando por las autoridades. Esos años fueron muy tristes, demasiado nos condenaron y nos juzgaron. Teníamos todo en contra para no seguir buscando a mi hija, pero el corazón de madre nunca se equivoca y yo por eso seguía buscando. No me gusta cómo la he encontrado a mi hija, pero la encontré", mencionó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Declaraciones de Rosario Aybar, madre de Solsiret Rodríguez. | Fuente: RPP Noticias

Te sugerimos leer