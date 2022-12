La agresión sucedió el último viernes en el distrito de Los Olivos. | Fuente: RPP Noticias

Consuelo Mendoza Puño fue agredida por su expareja Diego Franco Vargas Ramírez, cuando fue a recoger al hijo que ambos tienen en el domicilio de este último ubicado en la urbanización Pro del distrito de Los Olivos.

En declaraciones a RPP Noticias, Mendoza Puño comentó que teme que el sujeto la vuelva a atacar, debido a que aún no ha sido detenido y dijo que pese al video que mostró para sustentar la denuncia contra Vargas Ramírez, en la comisaría de Pro no le hicieron caso.

“Yo no sé qué es lo que están esperando, la verdad que yo esté muerta que me haya disparado porque se ve fuera de control la persona que sale en el video agrediéndome (…) Fui a la comisaría de Pro y me dijeron: ‘No quiero ver tu video, solamente me baso en lo que dice el médico legista’”, contó.

Pide captura de agresor

La agresión sucedió el último viernes y Mendoza Puño denunció el hecho ante la comisaría de Pro. Sin embargo, tras pasar el examen del médico legista se determinó que no tenía ninguna lesión, por lo que no tomaron ninguna medida contra Vargas Ramírez.

De momento y pese a que la agraviada presentó otra denuncia contra el padre de su hijo, este no ha sido detenido.

Al respecto, la mujer resaltó que su expareja tiene un comportamiento violento y que fue por eso que se separó de él. Además comentó que ya tiene antecedentes por agresión a otras personas, por lo que pidió que se le detenga.

“Cuando éramos convivientes yo me separé de él, porque él se había vuelto violento (...) [Pido] que lo detengan, es una persona ya fuera de control. Él tiene conocimientos militares, conocimientos de artes marciales ha dañado a más de una persona, patrimonio también”, dijo.

