La menor se encuentra sedada en el hospital, debido a que permanece en estado de shock. | Fuente: Andina

Una menor de 15 años de edad fue violada y agredida físicamente por dos hombres que ingresaron por la noche a su vivienda el miércoles, en el distrito de Los Olivos. Sus familiares la encontraron en estado de shock y ensangrentada, por lo que se encuentra internada y sedada en hospital Cayetano Heredia, en San Martín de Porres.

En declaraciones a RPP Noticias, Jacqueline Rivera, la tía de la víctima, denunció que la Policía le pidió que lleven a su sobrina a un hospital, debido a que se encontraba sangrando. Ahí, la doctora la estabilizó debido a que se encontraba en shock y le dijo a su familia que en ese estado la lleven al médico legista.

Cuando la menor llegó en silla de ruedas, el personal le dijo que “tenía que esperar su turno” y que no debían haberla llevado hasta ahí en esas condiciones. “No están capacitados o no saben qué procedimiento seguir y son indolentes”, aseguró la tía de la menor.

LA POLICÍA NO DA RESPUESTAS

Asimismo, la tía de la menor denunció que la Policía no se comunica con ellos para actualizarlos sobre los avances del caso y tampoco los han interrogado para recopilar información sobre los violadores. Tanto la víctima como su tía sospechan de un sujeto y temen que se dé a la fuga, debido a que residiría en provincia.

“Hasta ahorita no dan respuestas, no nos dicen si tienen sospechosos, no nos vienen a preguntar quién creemos que haya sido el agresor. Nosotros sí tenemos un sospechoso. Mi hermana se ha recuperado y ella nos ha podido informar de quién sospecha”, comentó.

Aseguró, además, que el Ministerio de la Mujer le brindó apoyo una vez que el caso llegó a los medios de comunicación. La menor está recibiendo apoyo legal y psicológico.

“No vemos que la Policía nos diga algo, no vemos los avances, estamos con el temor de que esta persona se pueda escapar”, finalizó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Tía de la menor violada por dos hombres al interior de su domicilio denuncia malos tratos de la Policía Nacional. | Fuente: RPP Noticias

