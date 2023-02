Una de las chicas que se reunió con Isaac Hilario era menor de edad. | Fuente: Panamericana

La joven venezolana que se encontraba a la izquierda y junto a Isaac Hilario el día que fue asesinado en el McDonald’s del Centro Comercial Risso era menor de edad. Ella afirmó a Panorama que era la segunda vez que se contactaba con el empresario. “Nos decía para que trabajáramos en unas minas y que nos quería llevar. (…) Como ya saben, trabajaba en prostitución”, dijo la menor de 16 años, natural de Valencia.

Según refiere ella, Isaac Hilario habló con su madre para que sea como una especie de padrino y que quería “auspiciarla”. Ella cree que el huancavelicano se enamoró de ella y se obsesionó.

Las otras dos jóvenes fueron identificadas como Geyerlin y Ambar, pero no quiso dar alguna opinión al respecto. Sostiene que no tenía conocimiento de lo que iba a pasar aquella noche y que la llamada que recibió era de un amigo del 'Cholo' Hilario.

“Un amigo de él (me llamó) y me decía que si estaba con él. Y yo le enseñé al señor y él me dijo que le diga que no está conmigo”, dijo y aseguró que era un DJ que previamente se lo presentó.

El pasado de Isaac Hilario está lleno de sombras y misterio. Se sabe que estaba en prisión y que fue danzante de tijeras. Panorama reveló que, aparentemente, estaría involucrado como autor intelectual de la desaparición de Antonio Zúñiga en 2009. Hoy es sindicado como proxeneta y líder de una red de prostitución internacional.

Hasta el momento se sabe que hay un identificado del asesinato en McDonald’s. Se trata del venezolano José Luis Rodríguez, alias ‘Pinky’, quien ingresó al local de comida rápida para despistar al agente de seguridad. Este fue capturado en el operativo realizado por la Policía en Punta Negra junto a más de 100 personas.

