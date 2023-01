Capturan a exsereno tras robo de celular | Fuente: RPP

Un exmiembro del serenazgo fue capturado tras participar en el presunto robo de un celular a un transeúnte en el distrito de La Molina.

Ramón Ponce Echevarría (29) y otra persona habrían asaltado la noche del jueves a un ciudadano cuando se transportaba en un taxi y se habrían llevado su celular.

La víctima, identificada como Manuel Garcés, señaló a RPP Noticias que el exsereno aduce solo haber intentado ayudarlo tras percatarse del hurto.

"Ayer había tomado un taxi frente a mi casa, había avanzado unas cuatro cuadras en el cruce de la avenida Raúl Ferrero con El Corregidor se me acerca una moto por el lado derecho donde yo estaba y se mete y me arrancha el celular, yo reacciono y trato de mirar hacia dónde se dirige", relató.

Manuel Garcés precisó que la primera moto era seguida en su fuga por otra moto con la placa parcialmente cubierta. Sin embargo, logró observar que el primer número era el 5 y finalizaba con UA.

"Bajo del auto, voy y pido auxilio al serenazgo de La Molina (...) han logrado capturarlo a unas 15 cuadras más adelante y cuando he venido a la comisaría, el ladrón de la segunda moto me dice: 'yo no te he robado, he visto que el de adelante te ha robado y yo he querido auxiliarte, he salido en tu defensa a perseguirlo'. De ladrón ahora se quiere convertir en héroe", dijo.

Ramón Ponce Echevarría había sido detenido en noviembre cuando intentó huir con un reloj de lujo y un celular que arrebató a un peatón en Miraflores.

