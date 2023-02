César Rosas hizo pública su denuncia a través del Rotafono. | Fuente: RPP / Andrea Amésquita

César Rosas denunció un presunto fraude y el robo de 9600 soles de su cuenta bancaria a través del aplicativo móvil del BBVA. A través del Rotafono, el hombre aseguró que no puede acceder a la app desde noviembre, por lo que exige a la entidad una respuesta.

Rosas contó que el pasado 31 de diciembre descubrió la sustracción del dinero cuando iba a hacer una transacción. Inmediatamente, contó, llamó a su banco y le pidieron que haga una denuncia ante la Policía para iniciar la evaluación de su caso.

Según su versión, el BBVA le respondió que la operación en la que retiraron los 9600 soles fue realizada “con ingreso de información confidencial”, colocando su número de DNI, su clave de acceso a banca por internet y su token digital en el aplicativo móvil del banco.

Rosas rechazó esta posibilidad, ya que, desde noviembre, cuando inició el cambio de operador móvil, no puede acceder a varios aplicativos de su celular, entre ellos la app del BBVA. “Prácticamente asumen que la transacción la hice yo. Yo desconozco esa transacción. La última transacción que hice fue el 20 de diciembre, por un monto de 8500 soles, en efectivo”, comentó.

El hombre se mostró consternado, ya que no obtiene una respuesta satisfactoria por parte del BBVA. Incluso, aseguró, el banco le ha dicho que busque una solución “con la aseguradora”.

“Le pido que reconozcan el movimiento de los 9600 soles, porque yo no cuento con el token digital para hacer ese movimiento. Mi seguridad no ha sido vulnerada, porque yo he sido responsable de mis cosas. El que ha sido vulnerado es el sistema del Banco Continental”, remarcó.

