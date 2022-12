Edmundo Amado Sayas fue acusado de rociar ácido a varias mujeres en Miraflores. | Fuente: Foto: TV Perú / Video: RPP

Edmundo Amado Sayas (36), el hombre acusado de rociar ácido a varias mujeres en las inmediaciones de las estaciones del Metropolitano, negó los cargos que se le imputan durante la sesión en la que el Poder Judicial evalúa el pedido de prisión preventiva en su contra.

Al ser consultado por una de las denuncias en su contra, el sujeto rechazó conocer a la agraviada y dijo que se encontraba en Miraflores para recoger un pedido de una tienda por departamentos.

“A la señorita no le he visto, no le he visto nunca, y tampoco le he rociado nada. Ese día subí a la Estación Naranjal y me dirigí a San Isidro a recoger una compra en Saga”, comentó.

“Quiero decirles que yo no le hecho daño a nadie y lo que me preocupa ahorita son mis hijos, yo soy el único sustento de ellos. Lo que más me preocupa son mis hijos. Nada más”, agregó.

En la audiencia, realizada hoy de manera virtual, la Fiscalía sustentó su pedido de nueve meses de prisión preventiva, asegurando que esta medida es necesaria ante la gravedad de las acusaciones y porque el hombre no tiene arraigos de calidad.

Durante la audiencia, el fiscal a cargo del caso mencionó que el investigado es portador asintomático de la COVID-19, pero apuntó que esto no sería impedimento para la prisión preventiva, ya que se ha habilitado el antiguo penal San Jorge para los reos con esta condición.

Edmundo Amado Sayas fue capturado en la Estación Alfonso Ugarte del Metropolitano, en el distrito de Breña. Según el coronel PNP Roger Pérez, jefe de la División Policial de Lima, el sujeto reconoció haberle rociado ácido a por lo menos 20 mujeres.

