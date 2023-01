Alexandra Gutiérrez Piñashca (22) tenía tres meses de gestación al momento del asesinato. | Fuente: Archivo personal

David Gutiérrez, padre de Alexandra Gutiérrez Piñashca (22), aseguró que su hija nunca denunció que era víctima de insultos y agresiones por parte de su expareja Harold Sandoval Choque (21), quien anoche la asesinó a cuchilladas.

“Mi hija, como es tranquila, nunca me dijo nada. Yo recomiendo a todas las chicas que nunca se callen la boca. Miren lo que ha pasado con mi hija. Yo siempre le preguntaba, pero me decía que no pasa nada. Siempre las chicas tienen que contar. Si me hubiera contado, esto no hubiera sucedido”, comentó el hombre a RPP Noticias.

El padre dijo que, tras el crimen, la familia se ha enterado que Sandoval Choque era un tipo violento, que insultaba y agredía físicamente a Alexandra, quien tenía tres meses de gestación al momento del asesinato.

“Yo recomiendo a las niñas que no se callen. Miren lo que pasó con mi hija. Si ella me hubiera dicho (de las agresiones), mi hija no estuviera muerta. A veces las chicas no cuentan nada”, aseveró Gutiérrez.

Katy Gutiérrez, tía de la víctima, aseguró que su sobrina había decidido terminar la relación, que calificó como “tóxica”. “Ayer me dijeron que él la ha jaloneada, que le ha jalado el pelo. Era muy violento con ella. Por eso, ella se separó, porque, de repente, ya no aguantaba más”, sostuvo.

Las primeras pesquisas señalan que la joven acudió anoche al departamento de su expareja, en el asentamiento humano San Genaro, en Chorrillos, para llevarse algunas pertenencias, cuando se desató una fuerte discusión que culminó con el asesinato de la mujer.

Trascendió que fue la propia tía de Sandoval Choque quien lo retuvo a la espera de la Policía, que detuvo al agresor y lo llevó a la comisaría de Chorrillos.

Al cierre de esta nota, Harold Sandoval permanece en la sede de la Depincri mientras se desarrollan las diligencias de ley, tras lo cual será puesto a disposición del Ministerio Público.

