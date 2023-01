Madre denunció la desaparición de su hija adolescente en El Agustino

Lorena Bendezú Mateo fue vista por última vez el 6 de enero. | Fuente: Rotafono

La señora Alicia Mateo Alminagorda denunció a través del Rotafono la desaparición de su hija, Lorena Bendezú Mateo, de 14 años, ocurrida el pasado miércoles 6 de enero.

La madre aseguró que aquel día su hija salió de su casa, en El Agustino, sin decir a dónde. Sin embargo, la joven nunca regresó y actualmente está con paradero desconocido.

Mateo Alminagorda señaló que su hija salió de casa portando una mochila, en la que guardó algunas prendas de vestir, así como su celular y el cargador de este.

“Desde el momento que ha salido el celular lo apagó, y hasta hoy no lo prende. No sabemos qué rumbo ha tomado ni a dónde se ha ido. Le hemos dejado muchos mensajes, pero ella no prende el celular”, comentó la mujer.

La madre está desesperada, ya que no sabe qué pudo haber ocurrido para que su hija tome la decisión de irse de la casa. La familia ya interpuso la denuncia respectiva en la comisaría de su distrito, pero los días pasan y no se sabe nada sobre el paradero de Lorena.

El día de su desaparición, la adolescente vestía polo negro, pantalón polar, sandalias y mascarilla color guinda.

Quienes tengan información que pueda ayudar a encontrar a Lorena, pueden comunicarse con la Depincri de El Agustino, al teléfono 942091088.

