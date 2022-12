Los delincuentes asaltaron departamentos del tercer y cuarto piso. | Fuente: RPP

Así reportó RPP el asalto al edificio de departamentos de San Martín de Porres. | Fuente: RPP

Cuatro delincuentes armados asaltaron dos departamentos de un edificio de San Martín de Porres, y mantuvieron amarrados y encerrados a los miembros de las familias víctimas por más de dos horas.

Los asaltantes llegaron al condominio a las 6:00 a,m. de este martes, y tras tocar la puerta de la casa de una familia del tercer piso, encañaron con un arma de fuego al padre de familia, el señor Pastor RIvera, y lo obligaron a entrar con amenazas. Dentro de la vivienda, metieron a él y el resto de su familia a una habitación donde los amarraron con los pasadores de sus zapatos.

"A grandes y chicos nos apuntaron, nos tiraron al suelo y nos amarraron [...] se robaron mi dinero, una laptop y un playstation. Joyas y relojes, cosas chicas pero de valor y como 3,200 soles", dijo a RPP.

Pastor Rivera dijo que por el acento de los asaltantes los identificó como ciudadanos venezolanos.

Esta versión fue confirmada por otra vecina originaria del mismo país, que también fue víctima de asalto junto a su familia en el mismo edificio. Los delincuentes se toparon con ella cuando bajaba por las escaleras y la obligaron a ingresar a su departamento, en el cuarto piso, donde vive con su madre y su hijo menor de edad.

"Los chicos eran venezolanos y me dicen que estaba en el lugar equivocado, que ellos no venían por mi [...] que me dejara amarrar, que no iba a pasar nada", relató a RPP.

Foto tomada por un vecino desde su departamento. En la imagen aparece uno de los asaltantes con un arma de fuego empuñada en la mano derecha. | Fuente: RPP

La mujer contó que ella y su madre fueron amarradas con pasadores y encerradas en una habitación. Denunció que le robaron 500 dólares de sus ahorros y 300 soles que tenía separados para el pago del alquiler de su vivienda.

Los delincuentes realizaron los asaltos en ambos pisos de manera simultánea y según relataron ambas familias se comunicaban a través de audífonos.

Un vecino testigo de los asaltos fotografió desde el interior de su departamento a uno de los asaltantes, al que se ve con un arma empuñada en la mano derecha mientras sube las escaleras. Tras ver la imagen, Pastor Rivera lo reconoció como uno los delincuentes. "Él es el que apuntó a mi hija de 5 años con esa arma", dijo a RPP.

Tras el asalto, los delincuentes huyeron a bordo de un automóvil de color gris que los esperaba en la puerta del edificio. A través del testimonio de las víctimas la policía elaboró el identifac (retrato hablado) de dos de los asaltantes.

El identifac (retrato hablado) de dos de los asaltantes, elaborado por la Policía a partir del testimonio de las víctimas. | Fuente: RPP

