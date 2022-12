María Luisa Matalinares hizo su denuncia a través del Rotafono. | Fuente: RPP

Delincuentes estafaron vía telefónica a la señora María Luisa Matalinares, a quien le robaron 16 mil soles de su cuenta de ahorros en el Banco de la Nación.

A través del Rotafono, la mujer dijo que el pasado 21 de agosto recibió una llamada de un supuesto trabajador del banco, quien con engaños le pidió el número de su token de seguridad.

Según su versión, esta persona la llamó hasta en dos oportunidades para pedirle los dígitos de su token, pero ella no pensó que se trataba de un delincuente que estaba sustrayendo su dinero de su cuenta.

Matalinares contó que al día siguiente de las llamadas recibió una comunicación de un trabajador Banco de la Nación que le urgía acudir a una agencia para tramitar la cancelación de su tarjeta y la apertura de una nueva, ya que había sido víctima de un robo: los delincuentes habían sustraído 16 mil soles en retiros de siete mil, cuatro mil, tres mil y dos mil.

La mujer aseguró que los representantes del banco se limitaron a decirle que presente una denuncia policial, pero -sostuvo- le aclararon que a lo sumo podrá recuperar una parte de sus ahorros. “Me dijeron que el seguro que yo pago no cubre delitos cibernéticos”.

La agraviada no se explica cómo el Banco de la Nación permitió que se hagan retiros de montos tan elevados en tan poco tiempo. “El banco es el culpable, porque cómo es posible que se destine tanto dinero. Cuando yo he querido hacer una transacción no me permiten ni sacar mil 500 soles. Para mí, hay una mano negra”, se quejó.

Matalinares pidió al banco atender su caso y devolverle sus ahorros, ya que ese dinero no solo era de salario sino parte de un capital que le depositó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para realizar una investigación.

La mujer padece de cáncer, por lo que necesita el dinero para continuar con su tratamiento.

A través de un comunicado, el Banco de la Nación informó que se ha puesto en contacto con la agraviada para ver su caso.

“Aprovechamos la oportunidad para recordarles que el Banco de la Nación nunca le solicitará el número de su tarjeta, clave, token, ni clave de internet; por ser datos personales para el uso seguro de sus cuentes”, indicó la entidad.

