Defensa de repartidor de comida atacado a balazos plantea que Fiscalía pida prisión preventiva para agresor

La defensa de Oswaldo Giran, el ciudadano venezolano que fue atacado a disparos por Roberto Valdivia en el distrito limeño de San Isidro, formalizó esta tarde la denuncia contra el agresor y adelantó que planteará la solicitud de prisión preventiva.

En declaraciones a RPP Noticias, el abogado Jean Pierre Chávez manifestó que solicitarán a la Fiscalía esta medida contra Valdivia por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas y por intento de homicidio.

“Vamos a solicitar a la Fiscalía la prisión preventiva para que este sujeto no intente escapar”, dijo el defensor del Oswaldo Giran.

El letrado manifestó que las diligencias por hoy terminaron, pero que el acusado fue citado nuevamente para las 9 de la mañana. Precisó que hoy se le tomó la declaración y que se continuará con la visualización de los hechos ocurridos.

Ataque a balazos

Giran es repartidor de comida y el último sábado por la tarde se disponía a entregar un pedido en la calle Ricardo Ángulo de San Isidro. Sin embargo, cuando llegó a la vivienda que lo contactó salió Roberto Valdivia, quien lo invitó a pasar y cuando el repartidor se negó, el hombre sacó un arma de fuego.

“Él me dice que entre y le digo: ‘baje eso (el arma) porque yo vengo a dejarle el pedido nada más’, cuando me recibe el pedido, él propina un disparo y me dice: ‘tú crees que porque los venezolanos están matando a los peruanos te voy a tener miedo’. (Luego), me pone el arma en la cabeza y ejecutó dos disparos y gracias a Dios no percutaron”, dijo el joven a RPP Noticias.

Tras este incidente, el repartidor logró escapar pese a que Valdivia siguió disparando, mientras otro repartidor de comida que le acompañó al lugar, logró grabar una parte del hecho. El hombre fue detenido la noche del sábado, luego de que varias unidades de la Policía llegaran hasta su domicilio.

