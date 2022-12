Daniel Urresti denunció agresión en contra suya y de personal de serenazgo de Los Olivos. | Fuente: Andina

Efectivos de la Policía Nacional detuvo a tres de los sujetos que agredieron al gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, Daniel Urresti, cuando realizaba actividades de patrullaje con miembros de serenazgo en el mencionado distrito.

En un comunicado, la institución informó que los detenidos fueron trasladados a la comisaría Sol de Oro, ubicado en el cruce de la avenida Sol de oro con el jirón Buen Pastor, en Los Olivos.

El también ex ministro del Interior denunció que el pasado jueves fue atacado con piedras y palos durante un operativo en el que supervisaba una zona liberada de comerciantes ambulantes.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del distrito, difundidas por Panamericana, muestran a varios hombres que se acercaron de forma violenta a una patrulla en la que viajaban los agentes de serenazgo liderados por Urresti y los atacaron.

Desde su cuenta de Twitter, el también ex ministro del Interior afirmó: "La mafia no va a impedir que se ponga orden en Los Olivos". "¡Seguiré cumpliendo mi trabajo aunque me juegue la vida diariamente para lograr ese objetivo!", agregó.

Asimismo, agradeció al ministro del Interior, Carlos Morán, a los generales José Lavalle y Mario Arata, quienes lograron a través del equipo de Criminalística capturar a los hombres "que nos emboscaron y atentaron contra mi vida y la de los serenos que me acompañaban".

Según Urresti, uno de los detenidos se llama Elvis Martin Orejon Arroyo, apodado “tiro al blanco”, quien sería integrante de la autodenominada banda “Los temerosos de Covida”.

