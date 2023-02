La mujer intentó darse a la fuga, por lo que fue detenida y llevada a la comisaría. | Fuente: Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional intervinieron anoche en San Juan de Lurigancho (SJL) a una mujer que se negaba a usar mascarilla en la vía pública.

Se trata de Flor Contreras León, de 43 años, a quien policías la conminaron a usar tapabocas en la calle. Ella se negó a hacerlo, por lo que iba a ser multada por desacatar la orden.

En ese momento, según fuentes policiales, la señora intentó darse a la fuga, por lo que fue detenida y llevada a la Comisaría PNP Santa Elizabeth, donde -alterada- gritó a sus custodios.

La mujer aseguró que no usa mascarillas porque “nos comemos nuestros propios hongos y bacterias”, además de que -sostuvo- “me ahogo con dióxido de carbono”.

“Solo me la pongo (la mascarilla) en el micro, mas no estoy de acuerdo con la mascarilla. La tengo y me la pongo dentro de los micros, nada más. A la hora de estar al aire libre, yo no me pongo la mascarilla, sino me ahogo con dióxido de carbono. Yo respiro oxigeno”, manifestó.

“En el micro, no me queda de otra, porque la gente está tan traumada, que me da un poco de pena y me la pongo (la mascarilla) en el micro”, agregó.

El uso de mascarillas es obligatorio en la vía pública como medida de prevención para evitar contagios de la COVID-19.

Cabe mencionar que, según fuentes policiales, Contreras León tiene varias denuncias en su contra, no solo por negarse a usar mascarilla, sino también por discriminación, por falta a la tranquilidad pública y hasta por robo.

