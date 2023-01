Ate: personas se reúnen en la calle a beber licor pese al estado de emergencia

Los vecinos de la cooperativa Manylsa hicieron un llamado para que se refuerce la vigilancia. | Fuente: Google Street View

Vecinos de la manzana K de la cooperativa Manylsa, en Ate, denunciaron que un grupo de personas se reúne constantemente en la vía pública a beber licor en pleno estado de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus.

A través del Rotafono, los residentes contaron que estas personas están aglomeradas, departiendo sin las mínimas medidas de bioseguridad, como si no existiera la enfermedad.

Una vecina, que prefirió mantener su nombre en reserva por seguridad, aseguró que ha tenido problemas con estas personas, que se pusieron violentas cuando les increpó su proceder.

“Anoche justo tuve un percance. Me acerqué indicándole que bajen el volumen y el señor se puso atrevido, mentándome la madre, diciendo que no sabe con quién se mete, que yo no voy a poder con él. Es incómodo porque están sin mascarilla y escupen en la vía pública”, denunció.

Según los vecinos, estas personas se reúnen cerca de una bodega que atiende hasta pasada la medianoche, violando el toque de queda.

