Una de las personas heridas en la balacera hizo la denuncia a través del Rotafono. | Fuente: RPP

Dos personas resultaron heridas durante en una balacera registrada la noche del jueves durante la entrega de víveres y canastas de alimentos en El Agustino.

A través del Rotafono, la señora Katherine Hilario, una de las heridas, pidió ayuda a las autoridades, ya que hasta ahora tiene la bala alojada en su pantorrilla.

Ella contó que durante la entrega de víveres se produjo una gresca, que terminó cuando personas desconocidas comenzaron a disparar al aire.

Ella aseguró que los desconocidos que hicieron los disparos fueron convocados por un agente del Serenazgo de El Agustino, al que identificó como Ismael Camacho Barrera.

“Comenzaron a tirar balas perdidas y una de esas a mí me cae y le cae mi prima. El de mi prima (la lesión) es leve, pero el mío es grave”, señaló.

La mujer dijo que al no contar con SIS no la pudieron operar en el hospital para retirarle la bala que tiene alojada en la pierna, por lo que pidió ayuda a las autoridades, ya que no cuenta con recursos económicos.

